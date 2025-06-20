Nilperi Şahinkaya Tatil Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı!

Nilperi Şahinkaya, Instagram’da tatil pozlarıyla büyük ilgi gördü. Fit haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu sosyal medyada beğeni topladı.

Nilperi Şahinkaya Tatil Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2025 12:03

Nilperi Şahinkaya, yaz sezonunu açtı ve tatilin keyfini doyasıya çıkarmaya başladı. Ünlü oyuncu, tatil için seçtiği rotada hem denizin hem de güneşin tadını çıkarıyor. Tatilinin en güzel anlarını ise Instagram hesabından hayranlarıyla paylaşıyor. Şahinkaya’nın paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fit Görüntüsüyle Büyüledi

Başarılı oyuncu, fit ve zarif görüntüsüyle takipçilerinin beğenisini kazandı. Nilperi Şahinkaya, doğayla iç içe huzurlu bir tatil geçirirken, aynı zamanda yaz enerjisini yansıtan pozlarıyla da dikkat çekiyor. Oyuncunun pozları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok hayranı, Şahinkaya’nın doğal güzelliğine ve enerjisine övgüler yağdırdı.

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