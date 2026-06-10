Brad Pitt’e Büyük Bir Darbe İndi! Kızı Soyadını Reddetti

Brad Pitt ve Angelina Jolie çiftinin kızı Zahara Marley Jolie-Pitt magazin dünyasını biraz karıştıracak bir adım attı. 21 yaşındaki Zahara babasının soyadını artık kullanmak istemediğini belirterek “Pitt” kısmını resmî olarak hayatından çıkarmak için mahkemeye başvurdu. Planı ise adını tamamen “Zahara Marley Jolie” olarak değiştirmek. Bu hamle zaten uzun süredir gündemden düşmeyen aile içi gerilimi yeniden konuşulur hale getirdi.

Ailede Sular Durulmuyor

Zaten Brad Pitt ile Angelina Jolie’nin ayrılığı yıllardır bitmeyen bir dava ve gerginlik süreciyle anılıyor. Çocukların velayeti soyadı ve aile bağları konusu da bu sürecin en çok konuşulan başlıklarından biri. Zahara’nın bu adımı da “ailede kopuş tamamen mi yaşanıyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle çocukların babalarıyla olan mesafesi magazin basınında sık sık yer buluyor.

Mezuniyette İlk Sinyal Gelmişti

Aslında Zahara’nın bu kararı tamamen sürpriz değil. Geçtiğimiz ay psikoloji bölümünden mezun olurken yaptığı bir hareket dikkat çekmişti. Diploma töreninde sahneye çağrılırken “Pitt” soyadını kullanmamıştı. Üstelik resmi programda adı tam olarak yazmasına rağmen sahnede sadece “Jolie” kısmının tercih edilmesi o zaman da “bir mesaj mı veriyor?” yorumlarına neden olmuştu.

Ailede Benzer Kararlar Var

Zahara da bu konuda ilk değil. Çiftin diğer çocukları da benzer şekilde isim değişikliğiyle gündeme gelmişti. Örneğin Shiloh 18 yaşına girdikten sonra “Shiloh Nouvel Jolie” adını kullanmak için yasal süreç başlatmış ve bu talebi kabul edilmişti. Maddox ise annesi Angelina Jolie’nin projelerinde çalışırken “Jolie” soyadını tercih etmeye başlamıştı. Yani ailede çocukların soyadı konusunda farklı tercihler yaptığı bir süredir biliniyor.

Brad Pitt Cephesinde Sessizlik

Tüm bu yaşananlara rağmen Brad Pitt cephesinden konuyla ilgili net bir açıklama gelmiş değil. Ancak uzun süredir çocuklarıyla ilişkisinin zayıf olduğu konuşuluyor. Özel hayatında ise Ines de Ramon ile birlikte olan ünlü oyuncunun daha çok kendi dünyasına çekildiği ve bu süreci sessiz geçirdiği iddia ediliyor.