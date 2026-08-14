Merakla Beklenen Karakuyu Dizisinin Kadrosunda İki Değişiklik Birden

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Karakuyu" adlı dizinin ön hazırlık süreci tüm hızıyla devam ediyor. OGM Pictures yapım şirketinin imzasını taşıyan yeni projenin çekimleri ağustos ayının son günlerinde Tokat'ta başlayacak. Senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun oturuyor. Televizyon kanalı ve yapım ekibi hikayenin mekan tasarımları ile set planlamaları için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Başroller ve Genç Yetenek Defne Burnaz

Dizinin ana karakterlerini televizyon ekranlarının deneyimli yüzleri Özge Törer ile Onur Tuna paylaşıyor. Hikayede Özge Törer "Ferda" karakterini canlandırırken Onur Tuna "Kahraman" rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Son dönemde "Veliaht" dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Defne Burnaz DA projenin oyuncu ekibine dahil oldu. Genç oyuncu senaryoda Ferda karakterinin kız kardeşi olan "Mısra" rolünü üstlendi.

Kadroda Beklenmedik Ayrılık

Çekim takvimi yaklaşırken yapım cephesinden sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Hikayede Ferda'nın abisi "Harun" karakterini oynaması için daha önce anlaşma sağlanan Uğur Uzunel projeden çekildiğini bildirdi. Senaryoda kardeşinin ikinci bir şans bularak yeni bir hayat kurmasını sağlayan bu kilit rol boşta kaldı. Yapım şirketi boşalan pozisyon için hızla yeni bir oyuncu arayışına girdi. Şirket Harun karakterine hayat verecek yeni oyuncuyu ekip Tokat'ta sete çıkmadan hemen önce netleştirmeyi planlıyor. Yapım ekibi bu değişikliğin çekim takviminde herhangi bir gecikmeye yol açmayacağını belirtiyor.

Kötü Adam Sermiyan Midyat Oldu

Karakuyu dizisinin yan karakterleri de hikayenin genel akışını doğrudan etkileyecek isimlerden oluşuyor. Dizide olayların merkezinde yer alan baş kötü adam "Kadir Ağa" karakterini Sermiyan Midyat canlandırıyor. Olay örgüsünde kilit bir noktada duran "Beyzade" rolüne ise Pervin Mert hayat veriyor. Cast ekibinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda "Bekir" rolünü Abdullah Cersel aldı. Hikayenin genç yüzlerinden "Nehir" karakterini Ceren Koç oynuyor. "Hamdi" rolünü Cenan Çamyurdu üstlenirken, "Nadire" karakterini Elçin Atamgüç sahneleyecek. Projede yer alan diğer oyuncular Emrah Özdemir "Ayvaz", Burcu Salihoğlu ise "Behiye" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Geniş oyuncu kadrosuyla yola çıkan ekip ay sonunda kameraların önüne geçiyor.