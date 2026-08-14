Bergen Ölümünün 37. Yılında Mersin'de Kabri Başında Anıldı

Türk müziğinin iz bırakan isimlerinden Belgin Sarılmışer, bilinen sahne adıyla Bergen, vefatının 37. yıl dönümünde Mersin'de anıldı. Şarkıcının Akbelen Mezarlığı'ndaki kabri gün boyunca farklı şehirlerden ve yurt dışından gelen sevenlerini ağırladı. Özellikle Almanya'dan yola çıkarak anma törenine katılan vatandaşlar etkinlikte öne çıktı. Mezarlık ziyaretini gerçekleştiren grup Bergen'in anısına çiçekler bıraktı ve dualar okudu. Sanatçının vefatının üzerinden geçen uzun senelere rağmen dinleyici kitlesinin mezar ziyaretlerini aksatmaması kendisine duyulan ilginin kalıcılığını ortaya koydu.

Otuz Yedi Yıllık Kesintisiz Ziyaret

Anma töreninde dikkat çeken isimlerden biri 1985 yılından bu yana şarkıcının çalışmalarını takip eden Emrah Aksu oldu. Sanatçıyla geçmişte yüz yüze görüşme fırsatı bulduğunu belirten Aksu, Bergen'in kariyerindeki zorlu süreçlere bizzat tanıklık ettiğini aktardı. Şarkıcının silahlı saldırıya uğradığı dönemde olaydan sadece bir hafta sonra kendisini ziyarete gittiğini ifade etti. Aksu bu kişisel bağlılığını 37 yıl boyunca sürdürdü. Her yıl düzenli olarak iki kez Mersin'e gelip kabir ziyaretinde bulunduğunu vurguladı. Kendi hayatında sanatçının manevi bir kardeş gibi yer edindiğini söyleyen dinleyici, Bergen'in sahne kimliğinin ötesinde son derece mütevazı ve yardımsever bir karaktere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Çorum Konseri Öncesi Başlayan Bağ

Emrah Aksu'nun sanatçıyla kurduğu iletişimin temeli 1988 yılında Çorum'da düzenlenen bir konser öncesine dayanıyor. Aksu, o dönemde Bergen'in kendisine büyük bir iyilik yaptığını ve bu olayın ardından sanatçıya ömür boyu sürecek bir vefa borcu hissettiğini dile getirdi. Ziyaret esnasında geçmiş hatıralarını anlatırken duygusal anlar yaşayan Aksu, şarkıcının hayatta kalması durumunda uluslararası çapta tanınan bir yıldıza dönüşebileceği yönündeki düşüncesini paylaştı. Anma etkinliğinin bir diğer konuğu ise küçük yaştaki Miraç Ekti oldu. Yeni nesil dinleyicileri temsilen mezarlığa gelen Ekti şarkıcıyı yakından tanımak ve ölüm yıl dönümünde kabrini görmek amacıyla ailesiyle birlikte törene katıldığını belirtti.