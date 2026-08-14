Bergen Ölümünün 37. Yılında Mersin'de Kabri Başında Anıldı

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Bergen vefatının 37. yılında Mersin Akbelen Mezarlığı'ndaki kabri başında hayranları tarafından dualarla anıldı.

Bergen Ölümünün 37. Yılında Mersin'de Kabri Başında Anıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2026 18:34

Türk müziğinin iz bırakan isimlerinden Belgin Sarılmışer, bilinen sahne adıyla Bergen, vefatının 37. yıl dönümünde Mersin'de anıldı. Şarkıcının Akbelen Mezarlığı'ndaki kabri gün boyunca farklı şehirlerden ve yurt dışından gelen sevenlerini ağırladı. Özellikle Almanya'dan yola çıkarak anma törenine katılan vatandaşlar etkinlikte öne çıktı. Mezarlık ziyaretini gerçekleştiren grup Bergen'in anısına çiçekler bıraktı ve dualar okudu. Sanatçının vefatının üzerinden geçen uzun senelere rağmen dinleyici kitlesinin mezar ziyaretlerini aksatmaması kendisine duyulan ilginin kalıcılığını ortaya koydu. 

Otuz Yedi Yıllık Kesintisiz Ziyaret

Anma töreninde dikkat çeken isimlerden biri 1985 yılından bu yana şarkıcının çalışmalarını takip eden Emrah Aksu oldu. Sanatçıyla geçmişte yüz yüze görüşme fırsatı bulduğunu belirten Aksu, Bergen'in kariyerindeki zorlu süreçlere bizzat tanıklık ettiğini aktardı. Şarkıcının silahlı saldırıya uğradığı dönemde olaydan sadece bir hafta sonra kendisini ziyarete gittiğini ifade etti. Aksu bu kişisel bağlılığını 37 yıl boyunca sürdürdü. Her yıl düzenli olarak iki kez Mersin'e gelip kabir ziyaretinde bulunduğunu vurguladı. Kendi hayatında sanatçının manevi bir kardeş gibi yer edindiğini söyleyen dinleyici, Bergen'in sahne kimliğinin ötesinde son derece mütevazı ve yardımsever bir karaktere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Çorum Konseri Öncesi Başlayan Bağ

Emrah Aksu'nun sanatçıyla kurduğu iletişimin temeli 1988 yılında Çorum'da düzenlenen bir konser öncesine dayanıyor. Aksu, o dönemde Bergen'in kendisine büyük bir iyilik yaptığını ve bu olayın ardından sanatçıya ömür boyu sürecek bir vefa borcu hissettiğini dile getirdi. Ziyaret esnasında geçmiş hatıralarını anlatırken duygusal anlar yaşayan Aksu, şarkıcının hayatta kalması durumunda uluslararası çapta tanınan bir yıldıza dönüşebileceği yönündeki düşüncesini paylaştı. Anma etkinliğinin bir diğer konuğu ise küçük yaştaki Miraç Ekti oldu. Yeni nesil dinleyicileri temsilen mezarlığa gelen Ekti şarkıcıyı yakından tanımak ve ölüm yıl dönümünde kabrini görmek amacıyla ailesiyle birlikte törene katıldığını belirtti. 

Benzer Haberler
Gökhan Özen ve Naz Canbaz Evlendi: Nikahtan İlk Fotoğraflar Gökhan Özen ve Naz Canbaz Evlendi: Nikahtan İlk Fotoğraflar
Mabel Matiz'in Ha Leylim Klibine Erişim Engeli Kararı Mabel Matiz'in Ha Leylim Klibine Erişim Engeli Kararı
Ozan Dağgez Daha 17'nin Ozan Dağgez Daha 17'nin "Ferdi"si Oldu
Tolga Sarıtaş'ın Mutlu Aile Pozlarına Beğeni Yağdı Tolga Sarıtaş'ın Mutlu Aile Pozlarına Beğeni Yağdı
Yasak Aşk İddialarıyla Gündemde Olan Sahra Işık Tatil Pozlarıyla Dikkat Çekti Yasak Aşk İddialarıyla Gündemde Olan Sahra Işık Tatil Pozlarıyla Dikkat Çekti
Ece Erken ve Emre Altuğ'dan Nostaljik Lise Defteri Pozu Ece Erken ve Emre Altuğ'dan Nostaljik Lise Defteri Pozu
ÇOK OKUNANLAR
Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor
  • 14-08-2026 10:35

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!
  • 13-08-2026 13:30

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı