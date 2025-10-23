Nihan Akkuş’tan Barıştığı Eski Eşi Okan Buruk’a Şaşırtan Söz: “Bence O Uzaylı Olabilir”

Nihan Akkuş, Galatasaray’ın 3-1 kazandığı maç sonrası eski eşi Okan Buruk için “Bence o uzaylı olabilir” dedi.

Nihan Akkuş’tan Barıştığı Eski Eşi Okan Buruk’a Şaşırtan Söz: “Bence O Uzaylı Olabilir”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2025 16:21

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo/Glimt’i sahasında 3-1 mağlup ederek taraftarlarını sevince boğdu. Goller Osimhen (2) ve Yunus Akgün’den geldi. Mücadelenin ardından gözler, takımın teknik direktörü Okan Buruk kadar tribünlerdeki eski eşi Nihan Akkuş’a da çevrildi.

Tribünde Galibiyet Sevinci

Bir süredir barıştığı konuşulan Okan Buruk ve Nihan Akkuş çifti, geçtiğimiz hafta Etiler’de el ele görüntülenmişti. Akkuş, bu kez Şampiyonlar Ligi mücadelesinde tribünlerdeydi. Galatasaray’ın 3-1’lik galibiyetini büyük bir coşkuyla kutlayan Akkuş, maç sonrası yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.

“Bence O Uzaylı Olabilir”

Maç sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nihan Akkuş, “Ben demiştim 3-1 olacak diye. Çok mutluyum.” ifadelerini kullandı. Akkuş’a “Okan Buruk’un performansını nasıl buldunuz?” sorusu yöneltildiğinde ise gülümseyerek “Müthiş, ben anlayamıyorum ki bence o uzaylı olabilir.” şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Barışma Sonrası İlk Görüntü

2024 yılında yollarını ayıran Okan Buruk ve Nihan Akkuş, geçtiğimiz hafta Etiler’de bir mekândan el ele çıkarken görüntülenmişti.

Benzer Haberler
İlayda Alişan: İlayda Alişan: "Seda Sayan’a Benzetilmek Benim İçin Gurur"
Gökhan Özoğuz'dan Duygusal İtiraflar: “Babam Öldükten Sonra 7 Sene Ağladım” Gökhan Özoğuz'dan Duygusal İtiraflar: “Babam Öldükten Sonra 7 Sene Ağladım”
Siyah Kalp ve Aras Aydın'a Produ Awards Ödülü Siyah Kalp ve Aras Aydın'a Produ Awards Ödülü
Ozan Güven’in 2 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Onandı Ozan Güven’in 2 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Onandı
Fatih Ürek’in Sağlık Durumuyla İlgili Hastaneden Açıklama Geldi Fatih Ürek’in Sağlık Durumuyla İlgili Hastaneden Açıklama Geldi
Kerem Bürsin, Galatasaray maçını yeni aşkıyla mı izledi? Kerem Bürsin, Galatasaray maçını yeni aşkıyla mı izledi?
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu
  • 20-10-2025 17:01

Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu

'Bugün Güzel' Filminin Çekimleri Tamamlandı
  • 17-10-2025 17:31

'Bugün Güzel' Filminin Çekimleri Tamamlandı

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!
  • 21-10-2025 13:40

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!

Fenomen Dizi Eşref Rüya'ya Yeni Bir Karakter Katılıyor
  • 17-10-2025 13:45

Fenomen Dizi Eşref Rüya'ya Yeni Bir Karakter Katılıyor

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi
  • 23-10-2025 13:15

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi