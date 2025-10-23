Nihan Akkuş’tan Barıştığı Eski Eşi Okan Buruk’a Şaşırtan Söz: “Bence O Uzaylı Olabilir”

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo/Glimt’i sahasında 3-1 mağlup ederek taraftarlarını sevince boğdu. Goller Osimhen (2) ve Yunus Akgün’den geldi. Mücadelenin ardından gözler, takımın teknik direktörü Okan Buruk kadar tribünlerdeki eski eşi Nihan Akkuş’a da çevrildi.

Tribünde Galibiyet Sevinci

Bir süredir barıştığı konuşulan Okan Buruk ve Nihan Akkuş çifti, geçtiğimiz hafta Etiler’de el ele görüntülenmişti. Akkuş, bu kez Şampiyonlar Ligi mücadelesinde tribünlerdeydi. Galatasaray’ın 3-1’lik galibiyetini büyük bir coşkuyla kutlayan Akkuş, maç sonrası yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.

“Bence O Uzaylı Olabilir”

Maç sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nihan Akkuş, “Ben demiştim 3-1 olacak diye. Çok mutluyum.” ifadelerini kullandı. Akkuş’a “Okan Buruk’un performansını nasıl buldunuz?” sorusu yöneltildiğinde ise gülümseyerek “Müthiş, ben anlayamıyorum ki bence o uzaylı olabilir.” şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Barışma Sonrası İlk Görüntü

2024 yılında yollarını ayıran Okan Buruk ve Nihan Akkuş, geçtiğimiz hafta Etiler’de bir mekândan el ele çıkarken görüntülenmişti.