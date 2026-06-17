Neymar Ve Sevgilisinden Sosyal Medyayı Sallayan Cinsiyet Partisi!

Futbol dünyasının en popüler ve yetenekli isimlerinden biri olan Brezilyalı süper star Neymar yeşil sahalardaki başarısı kadar genişleyen ailesiyle de gündemden düşmüyor. Ünlü futbolcu ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Bruna Biancardi hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak ailelerine yeni bir üyenin daha katılacağını müjdeledi. Çift bu mutlu haberi bir paylaşımla dünyaya duyurdu.

34 yaşındaki yıldız sporcu kız arkadaşı Bruna Biancardi'yle birlikte beşinci kez çocuk sahibi olmaya hazırlandıklarını doğruladı. Ünlü çift mutlu haberi popüler video platformu YouTube üzerinden yayınladıkları renkli bir video ile takipçileriyle paylaştı.

Cinsiyet Partisinde Pembe Boyalar Konuştu

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan videoda ailenin eksiksiz bir şekilde bir arada olduğu görüldü. Neymar'ın diğer çocuklarının da dahil olduğu eğlenceli anlar izleyenlerin içini ısıttı.

Çiftin Bruna'dan olan kızları Mavie ve Mel'in yanı sıra Neymar'ın ilk ilişkisinden dünyaya gelen büyük oğlu Davi de yer aldı. Ailenin birbirine pembe boyalar sürerek yeni bebeğin cinsiyetini ilan ettiği anlar büyük ilgi topladı. Eğlenceli videoyla birlikte çiftin bir kez daha kız bebek beklediği kesinleşmiş oldu.

Geniş Ailenin 5. Üyesi Yolda

Özel hayatındaki hareketlilikle sık sık magazin manşetlerini süsleyen Neymar bu bebekle birlikte beşinci kez babalık heyecanı yaşayacak. Yıldız futbolcunun farklı ilişkilerinden olan çocuklarıyla kurduğu büyük aile tablosu dikkat çekiyor.

Neymar'ın Bruna Biancardi ile olan iki kızının ve ilk ilişkisinden olan oğlu Davi'nin yanı sıra model Amanda Kimberlly'le olan birlikteliğinden 2024 yılında dünyaya gelen Helena adında bir kızı daha bulunuyor. Yeni doğacak bebekle birlikte dört kız ve bir erkek çocuk babası olacak olan Neymar'ın YouTube'da paylaştığı bu neşeli anlar dünyanın dört bir yanındaki hayranları tarafından tebrik mesajları yağmuruna tutuldu.