New York'ta Hazar Ergüçlü Fırtınası! MUTTER Filmi Tribeca'yı Salladı!

Başrolünde Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri dünya prömiyerini New York'taki Tribeca Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

Uluslararası Sinema Basınından Tam Not

Kırmızı halı geçidinin ardından sinemaseverlerle buluşan film izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanırken yabancı eleştirmenlerin de odağı haline geldi. Hikayenin özgünlüğü ve sinematografik dili festivale damga vuran detaylar arasında yer aldı. Dünya prömiyerinin ardından MUTTER uluslararası sinema basını ve festival komitesinden övgü dolu yorumlar aldı. Filmin yarattığı atmosfer Hollywood endüstrisinin önde gelen isimleri tarafından yakın markaja alındı.

Daha Önce Gördüğüm Hiçbir Filme Benzemiyor

Festival komitesinin önemli isimleri yapımın tür sinemasına getirdiği yenilikçi soluğun altını çizdi. Escape from Tribeca eş programcısı Jonathan Penner filmi "daha önce gördüğü hiçbir filme benzemeyen" ve "olağanüstü oyunculukları ile prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan" bir yapım olarak tanımlarken; eleştirmen Chad Collins filmi "anne sevgisinin sonsuzluğunu ele alan sarsıcı bir korku alegorisi" olarak değerlendirdi. Hazar Ergüçlü'nün filmdeki performansı ise kariyerinin zirve noktası olarak yorumlandı.

Korku ve Dramın Sarsıcı Uyumu

Filmin yarattığı psikolojik gerilim ve izleyici üzerinde bıraktığı derin etki eleştirmen yazılarının ana başlığı oldu. Kat Hughes ise MUTTER için "unutulmaz", "rahatsız edici ölçüde etkileyici" ve "tür sinemasının en güçlü örneklerinden biri" yorumunda bulundu. Aldığı bu küresel övgülerin ardından dünya festival yolculuğuna hız kesmeden devam edecek olan MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri önümüzdeki aylarda Türkiye'deki sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.