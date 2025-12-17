Nesrin Cavadzade’den Bornozlu Paylaşım: Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından paylaştığı bornozlu fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Fit vücuduyla dikkat çeken Cavadzade’nin karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Yayın Tarihi : 17-12-2025 10:37

Yasak Elma, Bizim Hikaye ve Sandık Kokusu gibi iddialı yapımların aranan yüzü Nesrin Cavadzade, sosyal medyadaki cesur ve estetik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Hem kariyeri hem de stiliyle her zaman dikkat çekmeyi başaran ünlü oyuncu, bu kez bornozlu kareleriyle gündeme oturdu.

Fit Haliyle Tam Not Aldı

Instagram’ı aktif kullanan ve 3 milyondan fazla takipçisi olan Cavadzade, paylaştığı yeni fotoğraflarda kusursuz fiziği ve fit haliyle dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan bornozlu pozlar, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Kariyerinde Başarıdan Başarıya Koşuyor

Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Al Yazmalım gibi projelerdeki performansıyla akıllarda yer eden oyuncu, şu sıralar hem projeleri hem de sosyal medyadaki etkileşimiyle magazin gündeminin en üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

