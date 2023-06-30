Nesrin Cavadzade Uraz Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğdu!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, eski rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutladı. Cavadzade'nin, Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğan iddialı pozları, hayranlarının yoğun ilgisini çekti.







Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Uraz Kaygılaroğlu'nu doğum günü için kutladı. Ünlü oyuncu, eski rol arkadaşıyla beraber çalıştığı Üç Kuruş dizisinden tanıdığı Kaygılaroğlu'na duygusal bir mesaj verdi. Paylaşımında "Urazcığım, yarın bayram her yer kapalı olur, doğum gününü bugünden kutlamak istedim" notunu düşüren Cavadzade, samimi sözlerle arkadaşını selamladı.

Cavadzade'nin paylaşımının devamında "Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim. Senenin en mutlu günü şimdiden kutlu olsun canımın içi" ifadelerine yer verdi. Bu samimi sözler, Cavadzade'nin Kaygılaroğlu'na olan sevgi ve takdirini gösterdi.

Nesrin Cavadzade'nin doğum günü paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun iddialı pozları ve duygusal mesajı, hayranlarının ilgisini çekti ve paylaşıma yorumlar yağdı.