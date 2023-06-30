  • 30 HAZİRAN Cuma 15:27
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Nesrin Cavadzade Uraz Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğdu!

Nesrin Cavadzade, eski rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğan Cavadzade’nin pozlarına yorum yağdı.

Nesrin Cavadzade Uraz Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğdu!
Yayın Tarihi : 2023-06-30 10:30

 

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, eski rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutladı. Cavadzade'nin, Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğan iddialı pozları, hayranlarının yoğun ilgisini çekti.

 



 

Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Uraz Kaygılaroğlu'nu doğum günü için kutladı. Ünlü oyuncu, eski rol arkadaşıyla beraber çalıştığı Üç Kuruş dizisinden tanıdığı Kaygılaroğlu'na duygusal bir mesaj verdi. Paylaşımında "Urazcığım, yarın bayram her yer kapalı olur, doğum gününü bugünden kutlamak istedim" notunu düşüren Cavadzade, samimi sözlerle arkadaşını selamladı.

Cavadzade'nin paylaşımının devamında "Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim. Senenin en mutlu günü şimdiden kutlu olsun canımın içi" ifadelerine yer verdi. Bu samimi sözler, Cavadzade'nin Kaygılaroğlu'na olan sevgi ve takdirini gösterdi.

Nesrin Cavadzade'nin doğum günü paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun iddialı pozları ve duygusal mesajı, hayranlarının ilgisini çekti ve paylaşıma yorumlar yağdı.

Benzer Haberler
Oktay Kaynarca: İşleyen demir ışıldar Oktay Kaynarca: İşleyen demir ışıldar
Mahsun Kırmızıgül'den Günay Restaurant’ta benzersiz konser Mahsun Kırmızıgül'den Günay Restaurant’ta benzersiz konser
Ajda Pekkan'dan Bodrum'da muhteşem konser Ajda Pekkan'dan Bodrum'da muhteşem konser
İşte Miray Daner'in yeni aşkı! İşte Miray Daner'in yeni aşkı!
Kerem Bürsin'den bayram bağışı Kerem Bürsin'den bayram bağışı
Olgun Şimşek'in güneş banyosu Olgun Şimşek'in güneş banyosu
ÇOK OKUNANLAR
Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi
  • 29-06-2023 08:06

Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…
  • 24-06-2023 18:50

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!
  • 29-06-2023 08:12

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!

3 gün sonra fatura sistemi komple değişiyor! Artık böyle yapılacak: Herkes için zorunlu yapıldı!
  • 28-06-2023 11:30

3 gün sonra fatura sistemi komple değişiyor! Artık böyle yapılacak: Herkes için zorunlu yapıldı!

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!
  • 26-06-2023 13:45

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!