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Nesrin Cavadzade, Bodrum'da

Bir derginin etkinliği için Bodrum’a gelen Nesrin Cavadzade, bikiniyle görüntülendi.

Nesrin Cavadzade, Bodrum'da
Yayın Tarihi : 2023-06-20 13:23

Türk oyuncu Nesrin Cavadzade, bir derginin etkinliği için Bodrum'a gelerek plajda dinlenmeye ve hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Önceki gün erken saatlerde kalkarak otelin plajına inen Cavadzade, bikini kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Otelin plajında şezlonguna uzanan ünlü oyuncu, güneşin tadını çıkartırken fiziğiyle de beğeni topladı. Rahat bir şekilde güneşlenen Nesrin Cavadzade, daha sonra ayağa kalkarak yürümeye başladı ve esneme hareketleri yaptı. Yalnız başına kumsalda bir süre yürüyüş yaptıktan sonra odasına doğru yol aldı.

Nesrin Cavadzade'nin Bodrum tatili, kendisi için bir etkinlik öncesinde rahatlama ve huzur bulma fırsatı sağlıyor. Plajda geçirdiği zamanı keyifle değerlendiren ünlü oyuncu, enerjisini toplamak ve güne hazırlanmak için bu tatili değerlendiriyor. Aynı zamanda plajdaki halleriyle de dikkat çeken Cavadzade, sosyal medya hesaplarından da hayranlarıyla bu anları paylaşmayı ihmal etmiyor.

Nesrin Cavadzade'nin Bodrum'da geçirdiği bu tatil, hem dinlenme hem de etkinlik öncesi hazırlıklarına odaklanma imkanı sağlıyor. Ünlü oyuncunun plajdaki rahat hali, güzellikleriyle ünlü olan Bodrum'un atmosferiyle birleşerek keyifli bir deneyim sunuyor.

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