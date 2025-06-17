Neslihan Yeldan’dan Kızılcık Şerbeti İçin Büyük Fedakârlık!

Neslihan Yeldan, Kızılcık Şerbeti için Londra-İstanbul arasında yaptığı büyük fedakârlığı anlattı. Azmi hayranlarını etkiledi.

Neslihan Yeldan’dan Kızılcık Şerbeti İçin Büyük Fedakârlık!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2025 12:11

Başarılı oyuncu Neslihan Yeldan, Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla izleyiciden tam not aldı. Sezon finalini yapan dizide Sevtap karakterine hayat veren Yeldan, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saba Tümer’in sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, hem Londra’daki eğitimleri hem de dizideki rolü için yaptığı büyük fedakârlığı anlattı.

Her Hafta Londra-İstanbul Arası Koşturmaca

Ünlü oyuncu, Londra’da oyunculuk eğitimi verdiğini belirtti. Her hafta Londra ve İstanbul arasında mekik dokuduğunu ifade eden Neslihan Yeldan, “Bazen sadece bir günlüğüne İstanbul’a gelip ardından üç günlüğüne Londra’ya gittim. Oradaki derslerim aksamasın diye çabaladım.” dedi. Disiplinli tavrı ve öğrencilerine olan bağlılığı hayranlarını bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Öğrencilerine Karşı Büyük Sorumluluk

Oyuncu, Londra’daki eğitim grubuna karşı duyduğu sorumluluğun altını çizdi. “Bu düzenimin bozulmasını istemiyorum. İki grubum var. 14 kadın beni her hafta bekliyor. Onları yarı yolda bırakamam.” sözleriyle adeta alkış topladı. Yoğun tempo ve fedakârlıklarıyla örnek olan Neslihan Yeldan, iki bölümü birden çekip ekibin kendisini gönderdiğini de sözlerine ekledi.

Benzer Haberler
Zafer Algöz’den Plaj Fiyatlarına Sert Tepki: “Denize Niye Parayla Gireyim?” Zafer Algöz’den Plaj Fiyatlarına Sert Tepki: “Denize Niye Parayla Gireyim?”
Meriç Aral ve Serkan Keskin’den Fransa Tatili! Doğum Öncesi Romantik Kaçamak Meriç Aral ve Serkan Keskin’den Fransa Tatili! Doğum Öncesi Romantik Kaçamak
Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları
Hilal Altınbilek: “Yalnızım ve Keyfim Yerinde” Hilal Altınbilek: “Yalnızım ve Keyfim Yerinde”
Kubilay Aka Zafer Sevincini Hafsanur Sancaktutan’la Kutladı Kubilay Aka Zafer Sevincini Hafsanur Sancaktutan’la Kutladı
Allan Hakko Yeni Aşkıyla Gündemde: Selin Yağcıoğlu’nu Çabuk Unuttu Allan Hakko Yeni Aşkıyla Gündemde: Selin Yağcıoğlu’nu Çabuk Unuttu
ÇOK OKUNANLAR
Sahra Işık Anne Oldu: Oğluna “Pamir” İsmini Verdi
  • 12-06-2025 16:16

Sahra Işık Anne Oldu: Oğluna “Pamir” İsmini Verdi

Cem Yiğit Üzümoğlu Bodrum’da Aşk Dolu Anlar Yaşadı
  • 11-06-2025 09:47

Cem Yiğit Üzümoğlu Bodrum’da Aşk Dolu Anlar Yaşadı

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, Bodrum’da Romantik Tatil Pozlarıyla Büyüledi
  • 14-06-2025 12:03

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, Bodrum’da Romantik Tatil Pozlarıyla Büyüledi

Özge Özpirinçci ve Tanem Sivar’dan Bodrum Sahilinde Samimi Sohbet
  • 14-06-2025 11:31

Özge Özpirinçci ve Tanem Sivar’dan Bodrum Sahilinde Samimi Sohbet

Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları
  • 17-06-2025 10:45

Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları