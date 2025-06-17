Neslihan Yeldan’dan Kızılcık Şerbeti İçin Büyük Fedakârlık!

Başarılı oyuncu Neslihan Yeldan, Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla izleyiciden tam not aldı. Sezon finalini yapan dizide Sevtap karakterine hayat veren Yeldan, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saba Tümer’in sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, hem Londra’daki eğitimleri hem de dizideki rolü için yaptığı büyük fedakârlığı anlattı.

Her Hafta Londra-İstanbul Arası Koşturmaca

Ünlü oyuncu, Londra’da oyunculuk eğitimi verdiğini belirtti. Her hafta Londra ve İstanbul arasında mekik dokuduğunu ifade eden Neslihan Yeldan, “Bazen sadece bir günlüğüne İstanbul’a gelip ardından üç günlüğüne Londra’ya gittim. Oradaki derslerim aksamasın diye çabaladım.” dedi. Disiplinli tavrı ve öğrencilerine olan bağlılığı hayranlarını bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Öğrencilerine Karşı Büyük Sorumluluk

Oyuncu, Londra’daki eğitim grubuna karşı duyduğu sorumluluğun altını çizdi. “Bu düzenimin bozulmasını istemiyorum. İki grubum var. 14 kadın beni her hafta bekliyor. Onları yarı yolda bırakamam.” sözleriyle adeta alkış topladı. Yoğun tempo ve fedakârlıklarıyla örnek olan Neslihan Yeldan, iki bölümü birden çekip ekibin kendisini gönderdiğini de sözlerine ekledi.