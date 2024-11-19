Neslihan Yeldan 15 Farklı Kadın Karakteri ile Tiyatro Sahnesinde

Yeşim Özsoy ve Itır Karabulut’un kaleme aldığı, Ferit Koen’in projeleştirdiği müzikli, eğlenceli, interaktif gösterinin müzik direktörü Ceyda Pirali “No Name” de izleyiciler; şarkıcının ilk aşkı gönülleri hoplatan Gönül Abla’dan evlerinde çalışanı Keder Abla’ya, anneannesi Fortune Hanım ve annesi Roza’dan öğretmenlerine, söz verip ortadan kaybolan “Beyaz Melek” lakaplı yapımcıya kadar farklı karakterlerin hikayelerini izlerken, Cenk Rofe’nin aryalardan Türk sanat müziğine, 80’ler – 90’lardan türkülere uzanan geniş repertuvarındaki şarkılara hep bir ağızdan eşlik ediyor.

Yönetmenliğini Yeşim Özsoy’un, müzik direktörlüğünü Ceyda Pirali’nin, koreografisini Tuğçe Ulugün Tuna’nın yaptığı Cerean Enerji katkılarıyla sahneye konulan “No Name” isimli cabaretshow, izleyenleri 90 dakika boyunca hayatın her alanında farklı ve eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.