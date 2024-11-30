Neslihan Atagül’ün annelik heyecanı: “Kadir hayatımı kolaylaştırıyor”

Hamileliğinin keyifli geçtiğini belirten Atagül, “Her şey yolunda, çok şükür sıkıntısız bir süreç geçiriyorum. İki ayımız kaldı, heyecan dorukta! Allah isteyen herkese nasip etsin” dedi.

Bebeğinin cinsiyetiyle ilgili tahminlerinin doğru çıktığını söyleyen Atagül, “Hem ben hem de Kadir zaten hissetmiştik. Gönlümüze doğmuştu ve beklediğimiz gibi oldu” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Eşi Kadir Doğulu’nun bu süreçteki desteğini öven Atagül, “Kadir, hayatımı muazzam kolaylaştırıyor. Zaten hep yanımdaydı ama hamileliğim boyunca desteğini daha da yoğun hissettim. Ailemle birlikte bir an bile yalnız bırakmıyorlar. Neyse ki aşerme durumum da olmadı, onu bu konuda hiç yormadım” diyerek gülümsedi.

Bebeğin ismiyle ilgili sorulara ise ünlü çiftin henüz kesin bir karar vermediğini belirterek, “Bazı fikirler var ama henüz paylaşmıyoruz. Şimdilik sadece bizimle kalsın istiyoruz” yanıtını verdi.

Annelik yolculuğunda her geçen gün heyecanı artan Neslihan Atagül, hem ailesinin hem de eşi Kadir Doğulu’nun desteğiyle bu özel sürecin tadını çıkarıyor.