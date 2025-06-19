Neslihan Atagül'den olay yaratacak pozlar: "Kutlanacak Şeyler Var"

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı. Yatakta çekilmiş karelerini “Önümüzde kutlanacak şeyler var” notuyla yayınlayan Atagül, kısa sürede gündeme oturdu. Samimi ve doğal görüntüleriyle dikkat çeken oyuncu, hem sevenlerini hem de takipçilerini meraklandırdı. Fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kutlama Mesajının Arkasındaki Sürpriz Ne?

Neslihan Atagül’ün paylaşımı farklı yorumlara neden oldu. Bazı hayranları bu karelerin yeni annelik heyecanını kutlamak için olduğunu düşünürken, bazı takipçileri ise yeni bir proje ya da sürpriz bir haberin işareti olduğunu iddia etti. Merak uyandıran bu paylaşım, ünlü oyuncunun hayranları arasında heyecan yarattı. Sosyal medya platformları Atagül’ün paylaşımıyla çalkalanmaya devam etti.

Oğulları Aziz İçin Duygu Dolu Paylaşımlar Geldi

Ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, oğulları Aziz için de duygusal paylaşımlar yaptı. Kadir Doğulu, oğlunun fotoğrafına “Happy Birthday Mavi” notunu ekledi. Neslihan Atagül ise oğlunun karesine “Canımın içi” ifadesiyle sevgi dolu bir mesaj yazdı. Çiftin oğullarıyla ilgili bu paylaşımları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.