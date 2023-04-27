Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'nun görüntülerine ilk yorum!

3 yıllık ilişkinin ardından 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Doğulu'nun Alaçatı'da gittiği eğlence mekanlarında kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından gözler Neslihan Atagül'e çevrildi ve güzel oyuncunun bu yaşananlara nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.





Neslihan Atagül , eşinin görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Neslihan Atagül'ün yakın çevresine eşinin görüntüleri için "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dediği ve ihanet söylentisini önemsemediği öğrenildi.