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Gecce Magazin Haberleri

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'nun görüntülerine ilk yorum!

Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir mekanda 2 kadınla samimi halde dans ederken görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Doğulu çifti magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Herkes görüntüler hakkında konuşurken gözler Neslihan Atagül'e çevrildi ve sonunda ünlü oyuncu da konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'nun görüntülerine ilk yorum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-04-2023 10:33

3 yıllık ilişkinin ardından 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Doğulu'nun Alaçatı'da gittiği eğlence mekanlarında kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından gözler Neslihan Atagül'e çevrildi ve güzel oyuncunun bu yaşananlara nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.



Neslihan Atagül , eşinin görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Neslihan Atagül'ün yakın çevresine eşinin görüntüleri için "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dediği ve ihanet söylentisini önemsemediği öğrenildi.

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