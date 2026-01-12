Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'yu nasıl tavladığını itiraf etti! "Görmezden geldim" diyen Atagül'ün stratejisi ve Kadir Doğulu'nun farklı anlatımı sosyal medyayı salladı. İşte ünlü çiftin tanışma hikayesi...

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri:
Yayın Tarihi : 12-01-2026 11:00

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bu kez tanışma hikayelerindeki "versiyon farkı" ile sosyal medyanın diline düştü. İbrahim Selim’in programına konuk olan Atagül, eşini nasıl tavladığını tüm samimiyetiyle anlatırken, ortaya ilginç bir taktik savaşı çıktı.

"Bilinçli Olarak Görmezden Geldim"

2016 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül, Kadir Doğulu’nun dikkatini çekmek için uyguladığı yöntemi şu sözlerle özetledi:

"Kadir spor salonuna gidiyordu. 'Hangi spor salonuna gidiyorsun?' diye sordum, öğrendiğim an gidip oraya üye oldum. Ama salonda onu bilinçli olarak görmezden geliyordum. Muhabbet edersen tavlayamazsın."

Atagül'ün bu "kaçan kovalanır" taktiği, stüdyodakileri kahkahaya boğarken sosyal medyada da "Yüzyılın tavlama stratejisi" olarak yorumlandı.

Kadir Doğulu Başka, Neslihan Başka Anlattı!

Neslihan Atagül’ün bu itirafı, eşi Kadir Doğulu’nun yıllar önce anlattığı romantik "ilk görüş" hikayesini akıllara getirdi.

  • Kadir Doğulu’nun Versiyonu: "Sette yaprakların arasından bana bakan bir çift göz gördüm. 'Bu kim?' dedim. Meğer meftun olmuşum. Partnerim olduğunu öğrendiğim an dünyam durdu."

  • Sosyal Medyanın Tepkisi: İkilinin hikayelerindeki bu büyük fark, kullanıcıların gözünden kaçmadı. Bazı takipçiler "Kadir aşk masalı anlatırken Neslihan operasyon yönetmiş" ve "Yine hikaye sallıyorlar" diyerek ikiliye takıldı.

Aziz Bebekle Taçlanan Mutluluk

Her ne kadar hikayeler farklı olsa da, "Fatih Harbiye" setinde başlayan bu büyük aşk, 2026 yılına girerken yepyeni bir boyuta taşındı. Geçtiğimiz Mart ayında ilk çocukları Aziz’i kucaklarına alan çift, şu sıralar ebeveynliğin tadını çıkarıyor.

