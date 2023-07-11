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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun aşk tatili!

7’nci evlilik yıl dönümlerini sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla kutlayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, Bodrum’da aşk tazeliyor.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun aşk tatili!
Yayın Tarihi : 2023-07-11 10:09

Başrol oyuncuları Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla ilgili gündeme gelmişti. Ancak, son zamanlarda çift, huzur buldukları bir tatilin keyfini çıkarıyor gibi görünüyor. Önceki gün Torba'da bir otelin plajında görüntülenen çift, arkadaş gruplarıyla birlikte güzel havanın tadını çıkardı.

 

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun görüntülendikleri sahnelerde, birlikte keyifli bir şekilde zaman geçirdikleri görülüyor. Çift, denize baş başa girmeyi tercih etti ve birbirleriyle samimi anlar yaşadı. Bu anlar, geçtiğimiz aylarda ortaya atılan ihanet iddialarının gölgesinde kalmış gibi görünüyor.

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