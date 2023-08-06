Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun tekne tatili!

Ünlü oyuncu çift Kadir Doğulu (41) ve Neslihan Atagül (30), aşk dolu bir tatil için tekneyle denizin serin sularına açıldı. Tatil anılarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Neslihan Atagül, takipçilerini romantik anlarına ortak etti. Çift, geçtiğimiz ay 7'nci evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

14.1 milyon takipçili sosyal medya hesabından deniz mavisi bir fotoğraf paylaşan Atagül, bu özel anıyı "Sabah güneşi" notuyla taçlandırdı. Fotoğrafta, mutlu çift birlikte teknede görülüyor. Paylaşım, kısa sürede 300 bine yakın beğeni ve binlerce yorum aldı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, oyunculuk kariyerlerinin yanı sıra samimi ve dengeli bir ilişkileriyle de dikkat çekiyor. Evliliklerinin yedinci yılını kutlamalarının ardından romantik tatillerine devam eden çift, hayranlarının da ilişkilerine duyduğu ilgiyi her geçen gün artırıyor.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, özel hayatlarını sık sık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak takipçilerine pozitif enerji yaymaya devam ediyor. Oyuncu çiftin denizde geçirdiği bu romantik anlar, hayranlarını da gülümsetmeye devam ediyor.

Çiftin tatil fotoğraflarına ve mutlu anlarına tanıklık etmek isteyen hayranlarının ilgiyle takip ettiği bu paylaşımlar, ünlü çiftin aşk dolu hayatının bir parçasını yakından görmelerine olanak tanıyor.