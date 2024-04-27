Nejat İşler: Yalnız kalınca ölümü düşünüyorum!

Önceki akşam Beyoğlu'nda görülen ünlü oyuncu Nejat İşler, muhabirlerle kısa bir sohbet etti. İşler, "Yalnız kaldığımda ölümü düşünüyorum" diyerek dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Nejat İşler: Yalnız kalınca ölümü düşünüyorum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-04-2024 10:29

Geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda objektiflere takılan ünlü oyuncu Nejat İşler, gazetecilerle bir araya gelerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sık sık gece gezmeleriyle gündeme gelen İşler, gündemi ve ekonomiyi yakından takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
 

"Hayat risklerle dolu, korkacak şeyler olmalı. Risk almadan para kazanamasın. İnsanlar kolay para kazanmak istiyor. Çevreme bakıyorum, insanlar ölmeyecek gibi yaşıyor. Bir gün herkes ölecek onu biliyorum, yalnız kalınca ölümü düşünüyorum ama çok garip insanlar ölmeyecek gibi yaşıyor. Doldur doldur nereye kadar, mezara mı götüreceksin?"

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