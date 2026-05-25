Bengü Popüler Hitleriyle Kulakların Pasını Sildi!

Eskişehir'de Bengü Rüzgarı: Kültür Yolu Festivali'nde Binlerce Kişi Tek Ağızdan Söyledi!

Türk pop müziğinin sevilen ismi Bengü Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Eskişehirli hayranlarıyla buluştu. Kentin kültürel havasına büyük renk katan festivalde sahne alan ünlü sanatçı açık havada sergilediği yüksek enerjiyle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Eskişehir Hit Şarkılarla Coştu

Festivalin yedinci gününde sahne alan Bengü'yü dinlemek için binlerce müziksever saatler öncesinden konser alanını doldurdu. Ünlü şarkıcının sahneye adım atmasıyla alandaki coşku tavan yaptı diyebiliriz. Popçu gecenin ilk dakikalarından itibaren tempoyu hiç düşürmedi ve Eskişehirlilere enerjik bir konser deneyimi sundu.

Kariyeri boyunca listelerin üst sıralarında yer alan hit şarkılarını seslendiren Bengü; "Sahici", "Veto" ve "Gezegen" gibi dillerden düşmeyen parçalarını yorumladı. Alandaki binlerce kişi şarkılara tek bir ağızdan eşlik ederek adeta dev bir koro oluşturdu. Şarkı aralarında hayranlarıyla samimi sohbetler eden Bengü, Eskişehir'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken kendisini yalnız bırakmayan kalabalığa ve festivalde emeği geçenlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.