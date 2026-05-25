Beren Saat: "Kenan Bihter'e Yürümezdi, Arkadaşını Ayarlardı"

Televizyon dünyasının iki yakın dostu Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu dijital platformda yayınlanan "Neden Esra?" programında yeniden bir araya geldi. Yıllar önce ekranlara damga vuran Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde birlikte rol alan ikilinin keyifli sohbeti Beren Saat'in kariyerindeki en ikonik karakterlerden biri olan Aşk-ı Memnu'nun "Bihter Ziyagil"ine ve eşi Kenan Doğulu'ya dair samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Esra Dermancıoğlu'nun yönelttiği sorulara içtenlikle yanıt veren Saat özellikle karakterler arasındaki kıskançlıklar ve ilişkiler üzerine yapılan yorumlarla ilgili oldukça çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Kenan, Bihter'e Yürümezdi"

Programın şüphesiz en çok konuşulan ve sosyal medyada paylaşılan anlarından bir, Beren Saat'in eşi ünlü müzisyen Kenan Doğulu ile canlandırdığı efsanevi karakter Bihter Ziyagil'in yollarının kesişmesi durumunda ne olacağına dair yaptığı analiz oldu. Karakterlerin mizaçlarını esprili ve bir o kadar da gerçekçi bir dille yorumlayan güzel oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Kenan, Bihter'e yürümezdi büyük ihtimalle arkadaşını ayarlamaya çalışırdı." Kenan Doğulu'nun sosyal ve arkadaş canlısı yapısına atıfta bulunan Saat, Bihter gibi mesafeli ve dramatik bir karakterin eşinin ilişki tarzıyla pek uyuşmayacağını ima etti.

"Bihter'i Kıskanmazdım Hayatından Vazgeçmesine Engel Olurdum'

Esra Dermancıoğlu'nun sorduğu kıskançlık sorusuna hiç dolandırmadan net bir dille yanıt veren başarılı aktris canlandırdığı ve Türk televizyon tarihine geçen karakterle kurduğu derin bağı da bir kez daha gözler önüne serdi. Bihter Ziyagil'i hiçbir zaman kıskanmadığını belirten Beren Saat hikayenin trajik sonuna gönderme yaparak açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bihter'i kıskanmazdım ama arkadaşı olsam hayatından vazgeçmesine engel olabilirdim…" Bihter'in yalnızlığına ve çaresizliğine vurgu yapan ünlü oyuncu eğer gerçek hayatta onun yakın çevresinde yer alan bir dostu olsaydı karakterin intiharla biten hazin sonunu değiştirmek için elinden geleni yapacağını dile getirdi. Aşk-ı Memnu hayranları arasında büyük bir sempati toplayan bu samimi açıklamalar kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılan magazin başlıklarından biri haline geldi.