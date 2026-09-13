Güller ve Günahlar'dan İzleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Muhteşem Dönüş

Kanal D ekranlarında ikinci sezonuna başlayan Güller ve Günahlar 33. bölümüyle izleyicilerini ekran başına topladı. Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Serhat karakteri nikâh masasında Zeynep'i geride bırakarak kaybolan Kader'in peşine düştü. Berrak ile babasının evine giden genç adam kapıyı açan Cihan ile yüzleşti ancak eli boş döndü. Olayların üzerinden geçen üç aylık zaman dilimi karakterlerin hayatında yeni bir çıkmaz yarattı.

Otelde Beklenmedik Ayrılık Kararı

Kader'den gelecek umutlu bir haberi karakol kapılarında arayan Zeynep, Serhat'ın korumaları tarafından izlendiğini anlayınca otelde bir buluşma gerçekleştirdi. Evlat edinme amacıyla kurulan evliliğin kızları olmadan anlam taşımadığını belirten genç kadın hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolünü imzaladı. Masayı terk ettikten sonra gelen sahte bir ihbarın peşine düşen Zeynep dolandırıcıların eline düşmek üzereyken Serhat'ın müdahalesiyle kurtuldu. Maddi zorluklar yaşayan Berrak ise annesini de alarak mahalleden ayrıldı.

Sınır Ötesine Uzanan Tehlikeli Arayış

Bulgaristan'da bir barakada rehin tutulan Kader gizlice ulaştığı telefonla Serhat'ı arayarak yardım istedi. Küçük kızın aktardığı ipuçlarını Bekir ile yaptığı konuşmayla birleştiren Serhat, avukatıyla komşu ülkeye hareket etti. Aynı gerçeği Ebru ile Pelin arasındaki konuşmaya tanık olarak öğrenen Zeynep de vakit kaybetmeden yola çıktı. Bu sırada entrikalarına devam eden Cihan, Gamze'ye şantaj yaparak Deniz'i Azra ve Mustafa'nın elinden almayı başardı.

Kader ile Buluşmada Kurşun Sesi

Farklı yollardan Bulgaristan'a ulaşan Serhat ve Zeynep sokaklarda tesadüfen karşılaşınca Kader'i birlikte aramaya başladı. Cihan ise Bekir'in Serhat ile ortak çalıştığını anlayınca ölüm talimatı verdi. Avukatından gelen haberle Zeynep'in bir cinayetle suçlandığını öğrenen Serhat, eşini korumak amacıyla güvenli bir araçla İstanbul'a göndermek istedi. Yol ayrımında kararlı adımlarla ilerleyen Serhat ıssız kulübede Kader'e ulaştı. Uzun süren hasret anı yankılanan bir silah sesiyle yarım kaldı.