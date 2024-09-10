Nazan Öncel'den Narin Güran’a duygusal veda: “Yazıklar olsun, hiçbirini koruyamadık”

Konsere, "Bugün günlerden çocuk" diyerek başlayan Öncel, 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybıyla ilgili sert ve duygusal bir mesaj verdi.

21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran, gözyaşları içinde Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinde toprağa verilmişti. Tüm Türkiye’yi yasa boğan bu trajediye ünlülerden de tepkiler gelmeye devam ediyor. Nazan Öncel, sahnede yaptığı konuşmada, çocukları koruyamamanın derin üzüntüsünü dile getirdi: "Yazıklar olsun, hiçbirini koruyamadık. Affetmesinler bizi."

Konserinde “İmdat” şarkısını çocuklara adayan Öncel, Narin Güran ile birlikte benzer kaderi paylaşan Ceylan Önkol, Ecrin bebek, Müslüme Yağal ve Eylül Yağlıkara gibi çocukları da anarak, "Bugün günlerden Narin Güran, bugün günlerden çocuk" dedi. Küçük yaşta yaşamını yitiren bu çocukların unutulmaması gerektiğini vurgulayan sanatçı, derin bir öfkeyle ekledi: “Kucağımıza bile almaya kıyamadığımız el kadar bebelere neler yapıyorlar. Yazıklar olsun. Hiçbirini koruyamadık. Bizi affetmesinler.”

Öncel, toplumsal duyarsızlığa da eleştiride bulunarak, "Bizde 'Kol kırılır yen içinde kalır' diye kötü bir deyim vardır. Günlerdir yaşanan tam da bu. Ne münasebet... Her türlü pisliği yap, sonra yen içinde kalır de. Yok öyle bir dünya," diyerek sessiz kalmanın ve adaletsizliğe göz yummanın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Nazan Öncel'in bu güçlü ve yürek burkan mesajı, konseri izleyenleri derinden etkilerken, Türkiye genelinde süregelen adalet arayışına da bir kez daha dikkat çekti.