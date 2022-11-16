Nazan Kesal'a Onur Ödülü!

Hatice Aşkın başkanlığında gerçekleşecek 2. Uluslararası Distopya Film Festivali Kültür Bakanlığı ve BKM Mutfak işbirliği ile gerçekleşiyor festival de yine birbirinden değişik distopik kısa filmler ile Tayfun Pirselimloğlu’nun yönettiği ‘KERR ‘ filmi gösterilecek. Gösterim sonunda filmin oyuncularından Erdem Şenocak ve Ali Seçkiner Alıcı ile sanat yönetmeni Natali Yeres söyleşiye katılacaklar.

AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşecek etkinlikte 19 Kasım tarihinde Kerem Akça moderatörlüğünde Kaan Müjdeci konuşmacı olacak. Festivalin sunucusu ise Melikşah Altuntaş.

Bu yıl Kısa Film Jüri Başkanı Cemal Okan, Nida Karabol, Murat Evgin, Orçun Özkılınç, Derya Alabora olurken

Senaryo Yarışmasında Jüri Başkanı Erdem Tepegöz, Tuba Ünsal, Kemal Hamamcıoğlu, Hakiki Biçici , Orkide Ünsür var.

Distopya Film Festivalinin bu yıl ön jürisinde Kısa Film Yarışmasında Yeliz Gürkan, Ömür Akkan ve Koray Kefal bulunurken Senaryo Yarışmasında Pelin Oruç, Mehmet Parmaksız ve Mesut Gengeç hayli yoğun bir seçkiden eserleri belirlediler.

20 Kasım Pazar akşamı ödül töreni gerçekleşecek ile Kısa Film ve Senaryo Yarışma sonuçları açıklanacak.