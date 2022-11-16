  • 17 KASIM Perşembe 00:06
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Nazan Kesal'a Onur Ödülü!

Şu sıralar  2023 yılında  vizyona girecek ‘Suyun Yüzü’ adlı sinema filmini tamamlayan aynı zamanda Fox Tv de ‘Bir Peri Masalı ‘ adlı dizi film ve ‘  Yaralarım Aşktandır’ adlı tiyatro oyununda 3.sezondur başarılı bir performans gösteren Nazan Kesal  20 Kasım Pazar günü 2. Uluslararası Distopya  Film Festivali ‘ den Onur Ödülü alacak.

Nazan Kesal'a Onur Ödülü!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 16-11-2022 15:21

 Hatice Aşkın başkanlığında  gerçekleşecek 2. Uluslararası Distopya  Film Festivali Kültür Bakanlığı ve BKM Mutfak işbirliği ile gerçekleşiyor festival de yine birbirinden değişik distopik kısa filmler ile Tayfun Pirselimloğlu’nun yönettiği  ‘KERR ‘ filmi gösterilecek.  Gösterim sonunda  filmin oyuncularından Erdem Şenocak ve Ali Seçkiner Alıcı ile sanat yönetmeni Natali Yeres söyleşiye  katılacaklar.

AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşecek etkinlikte  19 Kasım tarihinde  Kerem Akça moderatörlüğünde Kaan Müjdeci konuşmacı olacak. Festivalin sunucusu ise Melikşah Altuntaş.

Bu yıl Kısa Film Jüri Başkanı  Cemal Okan, Nida Karabol, Murat Evgin, Orçun Özkılınç, Derya Alabora olurken

Senaryo Yarışmasında Jüri Başkanı Erdem Tepegöz, Tuba Ünsal, Kemal Hamamcıoğlu, Hakiki Biçici , Orkide Ünsür var.

Distopya  Film Festivalinin bu yıl ön jürisinde Kısa Film Yarışmasında  Yeliz Gürkan, Ömür Akkan ve Koray  Kefal bulunurken Senaryo Yarışmasında Pelin Oruç, Mehmet Parmaksız ve Mesut Gengeç hayli yoğun bir seçkiden eserleri  belirlediler.

20 Kasım Pazar akşamı ödül töreni gerçekleşecek ile Kısa Film ve Senaryo  Yarışma sonuçları açıklanacak.

 

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kurt Efe dövmesi!
Nur Demirağ'ın mutlu günü