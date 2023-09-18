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Nagihan Karadere: Rakiplerim korksun, hepsini çiğ çiğ yiyeceğim!

Survivor All Star'a katılacak olan Nagihan Karadere, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ünlü sporcu, 6 ıslak hamburger ve 4 dilli kaşarlı tost yiyerek, "Islak hamburgeri nasıl yiyorsam, rakiplerimi de öyle yiyeceğim. Tek korkum, sadece kendim" diyerek cesur bir açıklama yaptı.

Nagihan Karadere: Rakiplerim korksun, hepsini çiğ çiğ yiyeceğim!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2023 10:08

Dördüncü kez 'Survivor'a katılmak için hazırlıklarını sürdüren Nagihan Karadere, hem beslenmesine hem de sporuna büyük önem veriyor.

Kısa bir mola verdiğinde bile kendini sporun dışında bırakmayan Karadere, önceki gün Etiler'de görüntülendi. 6 ıslak hamburger ve 4 dilli kaşarlı tost yiyerek enerji topladı. Ünlü sporcu, "Güzelliğimden, antrenmanlarımdan ve beslenmemden ödün vermiyorum. Spordan sonra da hemen enerjimi tamamlamak için böyle atıştırmalıklarımı yiyorum. Bu yarışmada her şeyin üstesinden geleceğim" şeklinde konuştu.

Survivor'daki rakiplerine gözdağı veren Nagihan Karadere, "Herkes benden korksun. Rakiplerimi alt edeceğim, onları rahatça yiyeceğim. Kendi gücüm haricinde sadece kendi korkum var. Sezon çok zorlu olacak, herkes güçlü olacak. Bu sezonu unutulmaz yapmak istiyorum. Sporculuk kariyerimin en iyi sezonunu yaşayarak tamamlamak istiyorum. Dominik'e gitmek ve zaferle dönmek istiyorum" şeklinde konuştu.

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