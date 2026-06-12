Müzik Dünyasında Kanye West Depremi: Ferhat Göçer de Kavgaya Dahil Oldu

Galataport İstanbul'da muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ferhat Göçer, Tan Taşçı ile Norm Ender arasındaki gerilimde tarafını seçti. Göçer, Norm Ender'e özür çağrısı yaptı.

Müzik Dünyasında Kanye West Depremi: Ferhat Göçer de Kavgaya Dahil Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2026 20:19

Geçen gün Galataport İstanbul'da kameralara takılan Ferhat Göçer müzik dünyasını ortadan ikiye bölen meşhur Kanye West kavgasına dahil oldu. İstanbul’un küresel müzik piyasasındaki yerini ve şehirdeki büyük organizasyonları överken bir anda söz dönüp dolaştı Tan Taşçı ile Norm Ender arasındaki gerilime geldi. Göçer kim haklı tartışmasında rengini çok net belli etti ve meslektaşı Tan Taşçı'ya arka çıktı.

"Önce Kendilerine Baksınlar"

Norm Ender’in yerli müzisyenleri küçümseyen sert açıklamalarına bozulduğunu söyleyn Göçer, Ender'e “Çifte standart yapmasın” diyerek tepki gösterdi. Bu topraklarda sahneye sanata emek veren insanların aşağılanmasını doğru bulmadığını ifade eden ünlü sanatçı Ender'in "davetiyeyle bile koltuk dolduramıyorsunuz" ithamına da çok sinirlendiğini belirtti.

Türkiye'deki biletli konser gerçeğini hatırlatmak isteyen ünlü şarkıcı Tarkan, Teoman, Şebnem Ferah ve Tan Taşçı gibi dev isimlerin yanına yeni nesil şarkıcıların isimlerini de ekledi. Bu insanların her konserinde binlerce kişinin bilet alarak kapılarda kuyruk olduğunu vurgulayan Göçer, "Bizim arkadaşlar önce bir dönüp kendilerine baksınlar. Norm Ender'in bir an önce özür dilemesini bekliyorum" dedi.

Tartışma Nasıl Başladı?

Ferhat Göçer'in de kendini tutamayıp dahil olduğu olay Tan Taşçı'nın Kanye West’in İstanbul'daki konserini eleştirmesiyle başladı. Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda West'in skandallarını hatırlatıp "Böyle bir figürü burada el üstünde tutmamız yanlış, baştan aşağı anlamsız bir konserdi" deyince tartışma büyümüştü.

Taşçı'nın West yorumuna rapçi Norm Ender müzik dünyasını sarsan bir yanıt verdi. Sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yapan Ender, "Siz gidin davetiyelerle bile dolduramadığınız o kendi sahnelerinize odaklanın cehaletinizle utandırmayın" yazdı. Tan Taşçı da altta kalmayıp Norm Ender'e "Edepsizliğin lüzumu yok" cevabını verdi. Ferhat Göçer’in de polemiğe dahil olmasıyla Kanye West kavgası iyice çıkmaza girdi.

Benzer Haberler
Aşk-ı Memnu’nun Matmazel’i Zerrin Tekindor Güzellik Sırrını Açıkladı! Aşk-ı Memnu’nun Matmazel’i Zerrin Tekindor Güzellik Sırrını Açıkladı!
Yönetmen Neslihan Yeşilyurt Türkiye'ye Uyarlanan Cevher’i Çekecek! Yönetmen Neslihan Yeşilyurt Türkiye'ye Uyarlanan Cevher’i Çekecek!
Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan Sosyal Medyayı Sallayan Poz! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan Sosyal Medyayı Sallayan Poz!
Dilan Polat Engeli Dinlemedi: Yeni Instagram Hesabı Açtı! Dilan Polat Engeli Dinlemedi: Yeni Instagram Hesabı Açtı!
Deniz Çatalbaş Survivor'a Veda Etti: İşte İlk Açıklaması! Deniz Çatalbaş Survivor'a Veda Etti: İşte İlk Açıklaması!
Acun Ilıcalı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hull City Forması! Acun Ilıcalı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hull City Forması!
ÇOK OKUNANLAR
Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız
  • 08-06-2026 19:01

Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!
  • 06-06-2026 22:37

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!
  • 10-06-2026 17:52

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!
  • 07-06-2026 16:02

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!

Zirvedeyken Kaybolmuştu! Özlem Tekin’in Sessiz Hayatı Gündem Oldu
  • 07-06-2026 17:13

Zirvedeyken Kaybolmuştu! Özlem Tekin’in Sessiz Hayatı Gündem Oldu