Müzik Dünyasında Büyük Kopuş: Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş Dostluğu Bitti!

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ayrıldı mı? Burak Bulut'tan şok açıklama: "Alayıyla küsüm, tek tabancayım." İşte ünlü ikilinin yollarını ayıran o paylaşım ve detaylar.

Müzik Dünyasında Büyük Kopuş: Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş Dostluğu Bitti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-12-2025 10:20

"Sevmedim Deme", "Nabız" ve "İçime Ata Ata" gibi hit şarkılarla müzik listelerini altüst eden, ayrılmaz ikili olarak tanınan Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş cephesinden hayranlarını üzen haber geldi. Uzun süredir birlikte sahne almamalarıyla dikkat çeken ikilinin arasındaki bağlar tamamen koptu.

"Alayıyla Küsüm, Tek Tabancayım"

Ayrılık iddiaları karşısında sessizliğini bozan Burak Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sert açıklamayla Kurtuluş Kuş dahil tüm çevresiyle köprüleri attığını duyurdu. Bulut, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar 'onunla küs müsünüz?', 'bununla küs müsünüz?' gibi sorular sormanıza gerek yok. Alayıyla küsüm. Bundan sonra tek tabancayım."

İkilinin Arasına Ne Girdi?

Yıllardır hem sahnede hem de özel hayatlarında "kardeş gibi" olduklarını her fırsatta dile getiren ikilinin neden küstüğü merak konusu oldu. Her dönem birbirlerine destek olan ikilinin, profesyonel anlaşmazlıklar mı yoksa kişisel bir kırgınlık mı yaşadığı henüz netlik kazanmadı.

Müzik Yolculuklarına Ayrı Devam Edecekler

Bu açıklamayla birlikte, milyonlarca dinlenme rakamına ulaşan projelerin mimarı olan dev ikili resmen dağılmış oldu. Burak Bulut'un "tek tabanca" vurgusu, bundan sonraki kariyerine solo olarak devam edeceğinin kesin ilanı olarak yorumlandı.

 

 

Benzer Haberler
Aslı Enver: Aslı Enver: "Anne Olmak Hayatı Farklı Bir Yerden Okumamı Sağladı"
Eda Ece’den Duygusal Paylaşım: Eda Ece’den Duygusal Paylaşım: "Mina İpek Ne Kadar Büyümüşsün!"
Sefo ve Demet Akalın’a Sefo ve Demet Akalın’a "Yerinde Dur" İçin Bir Geccede İki Ödül
Dilan Polat’tan Şok Paylaşım: Dilan Polat’tan Şok Paylaşım: "Ablam Sıla Doğu Beni Dövdü, Saçlarımı Yoldu!"
Kilo ve Kıyafet Eleştirilerine Son Nokta! Aslı Bekiroğlu Yaşadığı Hastalığı Açıkladı. Kilo ve Kıyafet Eleştirilerine Son Nokta! Aslı Bekiroğlu Yaşadığı Hastalığı Açıkladı.
Çağla Şıkel’den Korkutan Haber: Çağla Şıkel’den Korkutan Haber: "Azıcık Durmam Gerekiyormuş"
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat’tan Şok Paylaşım:
  • 24-12-2025 10:50

Dilan Polat’tan Şok Paylaşım: "Ablam Sıla Doğu Beni Dövdü, Saçlarımı Yoldu!"

Hülya Avşar'dan Korkutan Kaza! Yeni Arabasıyla Denize Uçuyordu.
  • 23-12-2025 11:13

Hülya Avşar'dan Korkutan Kaza! Yeni Arabasıyla Denize Uçuyordu.

Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na
  • 20-12-2025 12:37

Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na "Tanışma" Yanıtı: "Bence Şaka Yaptı"

Şeyma Subaşı, Mert Vidinli Ve Şevval Şahin Hakkında Şok Karar! Yurt Dışındaki Ünlüler İçin Yakalama Emri Çıktı.
  • 18-12-2025 10:02

Şeyma Subaşı, Mert Vidinli Ve Şevval Şahin Hakkında Şok Karar! Yurt Dışındaki Ünlüler İçin Yakalama Emri Çıktı.

Fatih Ürek’ten Üzen Haber:
  • 19-12-2025 13:45

Fatih Ürek’ten Üzen Haber: "Bitkisel Hayata Girdiği" İddia Edildi