Müzik Dünyasında Büyük Kopuş: Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş Dostluğu Bitti!

"Sevmedim Deme", "Nabız" ve "İçime Ata Ata" gibi hit şarkılarla müzik listelerini altüst eden, ayrılmaz ikili olarak tanınan Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş cephesinden hayranlarını üzen haber geldi. Uzun süredir birlikte sahne almamalarıyla dikkat çeken ikilinin arasındaki bağlar tamamen koptu.

"Alayıyla Küsüm, Tek Tabancayım"

Ayrılık iddiaları karşısında sessizliğini bozan Burak Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sert açıklamayla Kurtuluş Kuş dahil tüm çevresiyle köprüleri attığını duyurdu. Bulut, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar 'onunla küs müsünüz?', 'bununla küs müsünüz?' gibi sorular sormanıza gerek yok. Alayıyla küsüm. Bundan sonra tek tabancayım."

İkilinin Arasına Ne Girdi?

Yıllardır hem sahnede hem de özel hayatlarında "kardeş gibi" olduklarını her fırsatta dile getiren ikilinin neden küstüğü merak konusu oldu. Her dönem birbirlerine destek olan ikilinin, profesyonel anlaşmazlıklar mı yoksa kişisel bir kırgınlık mı yaşadığı henüz netlik kazanmadı.

Müzik Yolculuklarına Ayrı Devam Edecekler

Bu açıklamayla birlikte, milyonlarca dinlenme rakamına ulaşan projelerin mimarı olan dev ikili resmen dağılmış oldu. Burak Bulut'un "tek tabanca" vurgusu, bundan sonraki kariyerine solo olarak devam edeceğinin kesin ilanı olarak yorumlandı.