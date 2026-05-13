Can Yaman Sessizliğini Bozdu! Eleştirilere Tek Tek Cevap Verdi

Türkiye'de oldukça popüler bir oyuncuyken bir anda rotayı İtalya'ya kıran ve kariyerine bu ülkede devam etme kararı alan Can Yaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Her ne kadar oyuncu yurtdışında yaşama kararı alsa da Türk magazin basını da Can Yaman'ı yakından takip ediyor.



Radikal İmaj Değişikliği



'Erkenci Kuş' ve 'İnadına Aşk' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu son olarak geçirdiği imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Sakallarını tamamen kesen ve bronzlaşmış görüntüsüyle dikkat çeken Yaman sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.



Eleştirilere Tek Tek Cevap Verdi

Can Yaman kendisine yapılan eleştirilere kayıtsız kalamadı ve yapılan kötü yorumlara tek tek cevap verdi. Madrid'de verdiği pozları Instagram'a yükleyen oyuncu espri konusu oldu. Bazı kullanıcılar oyuncunun tarzını beğenirken, bir kısmı da bronzluğunu "aşırı" buldu.

"Bu Ne Hal Ciguli?"

Can Yaman kendisine yapılan "Hindistanlı mısın be abi?" yorumuna "Evet" diye karşılık verdi. Bir başkası ise "Kardeşim biri seni fırında mı unuttu, bu ne hal Ciguli?" diye yazdı. Yaman'ın bu kullanıcıya da cevabı aynı oldu: "Evet."

Türkiye’den İtalya’ya Uzanan Kariyer

Can Yaman radikal bir kararla Türkiye'den ayrılarak yerleştiği İtalya'da "Sandokan" ve "Viola come il mare" gibi önemli projelerde rol aldı. Bu projeler sayesinde oyuncunun yurt dışındaki popülaritesi giderek daha da arttı.

Can Yaman hem İtalya'da hem de Türkiye'de yakından takip ediliyor. Oyuncunun Türk ve yabancı hayranları sosyal medya paylaşımlarını yorum yağmuruna tutuyor. Kariyerine yurtdışında devam eden Yaman Türkiye defterini kapatmış gibi görünüyor.



