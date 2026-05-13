Çirkin Dizisi İçin Şoke Eden Karar

Reytinglerde yükselişe geçen Çirkin dizisi için şoke eden bir karar alındı. Dizi sezon finali yaparak ekran yolculuğuna ara verecek.



Show TV'de ekrana gelen ve başrollerinde Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı Çirkin dizisi reytinglerde büyük bir patlama yaptı. 10 Mayıs Pazar akşamı yedinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizi reytinglerde ikinci sıraya yerleşti. Bu başarı dizinin takipçilerini mutlu ederken alınan karar herkesi şoke etti.

Sezon Finali Yapıyor

Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın üstlendiği, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı Çirkin ekrana gelecek olan 8. bölümün ardından sezon finali yapacak.

İzleyicinin Tepkisini Çekti!

Yeni fragmanın yayınlanmasıyla birlikte dizinin sezon finali yapacağını öğrenen izleyiciler tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Alınan bu karara karşı çıkılırken, reytingler yükselişe geçmişken ara verilmesine bir anlam verilemedi.

"8 Bölüm Çekerek Çok Yorulmadınız Umarım"

Sosyal medyada; "8 bölüm çekerek çok yorulmadınız umarım", "Neden erken çok erken ama daha yeni başladı dizi", "Bu ne saçmalık", "Çok erken sezon finali oluyor" gibi yorumlar yapıldı.

Neden Erken Ara Verildi?

Dizinin reytingleri yükselirken alınan bu kararın arkasında ne olduğu henüz resmi olarak açıklanmadı. Fakat izleyiciler alınan bu karardan hiç memnun değil. Şimdi gözler dizinin yayınlanacak olan 8. bölümüne çevrildi. Gelen tepkilerin ardından kanal yönetimi ve yapımcının alınan bu karardan vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusu oldu.

Ayrıca Çirkin'in sezon finali yapması halinde yeni bölümlerinin hangi tarihte yayınlanacağı da henüz bilinmiyor.