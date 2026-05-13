Çirkin Dizisi İçin Şoke Eden Karar

Çirkin reytinglerde ikinci sıraya yükseldi. Buna rağmen dizi için sezon finali kararı verildi. İzleyiciler duruma tepkili.

Çirkin Dizisi İçin Şoke Eden Karar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-05-2026 14:32

Reytinglerde yükselişe geçen Çirkin dizisi için şoke eden bir karar alındı. Dizi sezon finali yaparak ekran yolculuğuna ara verecek.

Show TV'de ekrana gelen ve başrollerinde Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı Çirkin dizisi reytinglerde büyük bir patlama yaptı. 10 Mayıs Pazar akşamı yedinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizi reytinglerde ikinci sıraya yerleşti. Bu başarı dizinin takipçilerini mutlu ederken alınan karar herkesi şoke etti.

Sezon Finali Yapıyor

Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın üstlendiği, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı Çirkin ekrana gelecek olan 8. bölümün ardından sezon finali yapacak. 

İzleyicinin Tepkisini Çekti!

Yeni fragmanın yayınlanmasıyla birlikte dizinin sezon finali yapacağını öğrenen izleyiciler tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Alınan bu karara karşı çıkılırken, reytingler yükselişe geçmişken ara verilmesine bir anlam verilemedi.

"8 Bölüm Çekerek Çok Yorulmadınız Umarım"

Sosyal medyada; "8 bölüm çekerek çok yorulmadınız umarım",  "Neden erken çok erken ama daha yeni başladı dizi", "Bu ne saçmalık", "Çok erken sezon finali oluyor" gibi yorumlar yapıldı.

Neden Erken Ara Verildi?

Dizinin reytingleri yükselirken alınan bu kararın arkasında ne olduğu henüz resmi olarak açıklanmadı.  Fakat izleyiciler alınan bu karardan hiç memnun değil. Şimdi gözler dizinin yayınlanacak olan 8. bölümüne çevrildi. Gelen tepkilerin ardından kanal yönetimi ve yapımcının alınan bu karardan vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusu oldu. 

Ayrıca Çirkin'in sezon finali yapması halinde yeni bölümlerinin hangi tarihte yayınlanacağı da henüz bilinmiyor. 

Benzer Haberler
Engin Öztürk Açıkladı: İşte setlere ara verme nedeni! Engin Öztürk Açıkladı: İşte setlere ara verme nedeni!
Hazal Subaşı'dan Oğuzhan Koç'a Romantik Kutlama Hazal Subaşı'dan Oğuzhan Koç'a Romantik Kutlama
Mirasını Devlete Bağışlayan İbrahim Tatlıses'e Torununda Şoke Eden Suçlama Mirasını Devlete Bağışlayan İbrahim Tatlıses'e Torununda Şoke Eden Suçlama
Oktay Kaynarca Hastaneye Kaldırıldı! Oktay Kaynarca Hastaneye Kaldırıldı!
Duman'ın Solisti Kaan Tangöze'nin Kızı Kristal İlayda Sosyal Medyanın Gündeminde Duman'ın Solisti Kaan Tangöze'nin Kızı Kristal İlayda Sosyal Medyanın Gündeminde
Can Yaman Sessizliğini Bozdu! Eleştirilere Tek Tek Cevap Verdi Can Yaman Sessizliğini Bozdu! Eleştirilere Tek Tek Cevap Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...
  • 11-05-2026 11:21

Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...

Engin Polat'tan Olay Paylaşım! Sosyal Medyada Gündem Oldu
  • 11-05-2026 17:18

Engin Polat'tan Olay Paylaşım! Sosyal Medyada Gündem Oldu

Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu:
  • 09-05-2026 15:57

Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu: "Dünden Daha İyiyim"

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti:
  • 08-05-2026 11:27

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti: "Bir Daha Görmeyeceksiniz" Demişti Ama...

Birce Akalay’dan Aşk Dolu Paylaşım: Bazı Rüyalar Gerçeğe Dönüştü!
  • 07-05-2026 11:12

Birce Akalay’dan Aşk Dolu Paylaşım: Bazı Rüyalar Gerçeğe Dönüştü!