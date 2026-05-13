Burcu Güneş ve İrem Derici Arasındaki İpler Yeniden Gerildi!

Magazin dünyasının gündemine oturan Burcu Güneş ve İrem Derici arasındaki tartışma yargıya taşındı. İrem Derici'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar sonrası harekete geçen Burcu Güneş, 250 bin TL’lik manevi tazminat talebiyle dava açtı.



Lansman Gecesinden Adliyeye Uzanan Yol



Burcu Güneş ile İrem Derici arasında başlayan tartışmanın fitili Emre Altuğ'un albüm lansmanında ateşlendi. Olay sosyal medyada yapılan karşılıklı paylaşımlarla daha da alevlendi.

"Kişilik Haklarım Zarar Gördü"

İrem Derici'nin Burcu Güneş hakkında yaptığı paylaşımlar sonrası Güneş, kişilik haklarının zarar gördüğünü söyleyerek dava açtı. Sabah’tan Armağan Yıldız’ın haberine göre; Burcu Güneş, İrem Derici'nin kendisini hedef aldığını ve bu sözlerden dolayı ağır şekilde incindiğini ifade etti.



Ne Olmuştu?

Emre Altuğ'un albüm lansmanında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Burcu Güneş, Demet Akalın'ı hedef almıştı. Güneş'in Akalın için sarf ettiği sözler büyük bir tartışmanın başlangıcı olmuş ve İrem Derici, Ece Seçkin, Ebru Gündeş ve Merve Özbey gibi isimler Demet Akalın'a destek vermişti.

"Kakalak" ve "Ruh Hastası" İfadeleri Olay Oldu

İrem Derici'nin "Sus ayol" paylaşımına karşılık Burcu Güneş "Magazin Gülü" diye seslenmişti. Bunun üzerine Derici çok sert bir mesaj paylaştı ve "Kız sana ne oldu, yıllardır yerinde saydın, o sizin bölgeniz dediğin yere girmek için yırtıldın, Quincy Jones ile albüm kaydetti sanki. Açıklamaya bak, önümü iliklemiyorum, bir düğme daha açıyorum hatta. Nasıl bir ruh hastası olduğunu tüm sektör biliyor. Kendini Sezen Aksu sanıyor! Kes sesini otur ya da hiç sıkılmadan 3 öğün sana haddini bildiririm. Hırsından kabız olursun. Kakalak seni, renksiz kokusuz hıl hışır!" ifadelerini kullandı.

Tazminat Davasında Gözler Mahkemede

Bu olaylar sonucu Burcu Güneş şikayetçi oldu ve 250 bin TL’lik tazminat talebinde bulundu. Şimdi gözler mahkemeye çevrildi. Mahkemenin bu talebi kabul edilip edilmeyeceği merak konusu.

