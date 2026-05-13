Burcu Güneş ve İrem Derici Arasındaki İpler Yeniden Gerildi!

Ünlü şarkıcılar Burcu Güneş ve İrem Derici arasındaki kavga mahkeme salonlarına taşınıyor. Güneş, Derici’nin kendisi için söylediği sözlerden dolayı şikayetçi oldu ve 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Burcu Güneş ve İrem Derici Arasındaki İpler Yeniden Gerildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-05-2026 13:40

Magazin dünyasının gündemine oturan Burcu Güneş ve İrem Derici arasındaki tartışma yargıya taşındı. İrem Derici'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar sonrası harekete geçen Burcu Güneş, 250 bin TL’lik manevi tazminat talebiyle dava açtı.


Lansman Gecesinden Adliyeye Uzanan Yol


Burcu Güneş ile İrem Derici arasında başlayan tartışmanın fitili Emre Altuğ'un albüm lansmanında ateşlendi. Olay sosyal medyada yapılan karşılıklı paylaşımlarla daha da alevlendi.

"Kişilik Haklarım Zarar Gördü"

İrem Derici'nin Burcu Güneş hakkında yaptığı paylaşımlar sonrası Güneş, kişilik haklarının zarar gördüğünü söyleyerek dava açtı. Sabah’tan Armağan Yıldız’ın haberine göre; Burcu Güneş, İrem Derici'nin kendisini hedef aldığını ve bu sözlerden dolayı ağır şekilde incindiğini ifade etti.


Ne Olmuştu?

Emre Altuğ'un albüm lansmanında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Burcu Güneş, Demet Akalın'ı hedef almıştı. Güneş'in Akalın için sarf ettiği sözler büyük bir tartışmanın başlangıcı olmuş ve İrem Derici, Ece Seçkin, Ebru Gündeş ve Merve Özbey gibi isimler Demet Akalın'a destek vermişti.

"Kakalak" ve "Ruh Hastası" İfadeleri Olay Oldu

İrem Derici'nin "Sus ayol" paylaşımına karşılık Burcu Güneş "Magazin Gülü" diye seslenmişti. Bunun üzerine Derici çok sert bir mesaj paylaştı  ve  "Kız sana ne oldu, yıllardır yerinde saydın, o sizin bölgeniz dediğin yere girmek için yırtıldın, Quincy Jones ile albüm kaydetti sanki. Açıklamaya bak, önümü iliklemiyorum, bir düğme daha açıyorum hatta. Nasıl bir ruh hastası olduğunu tüm sektör biliyor. Kendini Sezen Aksu sanıyor! Kes sesini otur ya da hiç sıkılmadan 3 öğün sana haddini bildiririm. Hırsından kabız olursun. Kakalak seni, renksiz kokusuz hıl hışır!" ifadelerini kullandı.

Tazminat Davasında Gözler Mahkemede

Bu olaylar sonucu Burcu Güneş şikayetçi oldu ve 250 bin TL’lik tazminat talebinde bulundu. Şimdi gözler mahkemeye çevrildi. Mahkemenin bu talebi kabul edilip edilmeyeceği merak konusu. 
 

Benzer Haberler
Engin Öztürk Açıkladı: İşte setlere ara verme nedeni! Engin Öztürk Açıkladı: İşte setlere ara verme nedeni!
Hazal Subaşı'dan Oğuzhan Koç'a Romantik Kutlama Hazal Subaşı'dan Oğuzhan Koç'a Romantik Kutlama
Mirasını Devlete Bağışlayan İbrahim Tatlıses'e Torununda Şoke Eden Suçlama Mirasını Devlete Bağışlayan İbrahim Tatlıses'e Torununda Şoke Eden Suçlama
Oktay Kaynarca Hastaneye Kaldırıldı! Oktay Kaynarca Hastaneye Kaldırıldı!
Duman'ın Solisti Kaan Tangöze'nin Kızı Kristal İlayda Sosyal Medyanın Gündeminde Duman'ın Solisti Kaan Tangöze'nin Kızı Kristal İlayda Sosyal Medyanın Gündeminde
Can Yaman Sessizliğini Bozdu! Eleştirilere Tek Tek Cevap Verdi Can Yaman Sessizliğini Bozdu! Eleştirilere Tek Tek Cevap Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...
  • 11-05-2026 11:21

Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...

Engin Polat'tan Olay Paylaşım! Sosyal Medyada Gündem Oldu
  • 11-05-2026 17:18

Engin Polat'tan Olay Paylaşım! Sosyal Medyada Gündem Oldu

Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu:
  • 09-05-2026 15:57

Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu: "Dünden Daha İyiyim"

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti:
  • 08-05-2026 11:27

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti: "Bir Daha Görmeyeceksiniz" Demişti Ama...

Birce Akalay’dan Aşk Dolu Paylaşım: Bazı Rüyalar Gerçeğe Dönüştü!
  • 07-05-2026 11:12

Birce Akalay’dan Aşk Dolu Paylaşım: Bazı Rüyalar Gerçeğe Dönüştü!