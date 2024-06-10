Murat Yıldırım'ın 'Teşkilat'a vedası

Murat Yıldırım, 2 sezondur kadrosunda yer aldığı Teşkilat dizisinden ayrıldı. Oyuncu sosyal medya hesaplarından bir veda mesajı paylaştı.

Murat Yıldırım'ın 'Teşkilat'a vedası
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2024 10:56

TRT1'in Tims&B imzalı fenomen dizisi "Teşkilat", Pazar akşamı yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, iki sezondur canlandırdığı Ömer karakterine veda etti. Başarılı oyuncu, yeni bir sinema filmine başlamak üzere diziye veda ettiğini duyurdu ve hayranlarına bir teşekkür mesajı yayımladı.

Yıldırım, veda mesajında şunları söyledi: “Miray’ımın doğduğu günlerde kabul ettiğim Teşkilat’a bu akşam son bölümümle veda ediyorum. Çok güzel zamanlarım oldu, çok güzel anılar biriktirdim. İyi ki kabul ettim iyi ki oynadım. Teşkilat bir ailedir öncekilerle ve sonrakilerle. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teşkilat seni bulur…

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