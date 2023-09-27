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Murat Yıldırım'dan Bosna Hersek çıkarması

TRT 1’de yayınlanan, yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerinin yapımcısı TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği reyting rekorları kıran ‘Teşkilat’ dördüncü sezon çekimleri için Bosna Hersek’in Mostar şehrindeki yerini aldı.

Murat Yıldırım'dan Bosna Hersek çıkarması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2023 17:31

Dördüncü sezonuyla yakında ekrana gelecek olan ‘Teşkilat’ yeni hikayesi ve karakterleriyle nabızları yükseltecek. Geçtiğimiz haftalarda sete çıkan ekip çekimlere Bosna-Hersek’in Mostar şehrinde devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım’ın Mostar Köprüsü’ndeki fotoğrafları büyük ilgi topladı. 

Çekim için günler öncesinden Bosna-Hersek’e giden ekip hummalı bir çalışma yürüttü.   ‘Teşkilat’ için özel izin alınarak Mostar Köprüsü ile Blagaj Tekkesi kapatıldı ve çekimler gerçekleştirildi.  Oyuncular ve dizi ekibi bölge halkı tarafından da sevgiyle karşılandı

Ömer geçen sezon yaşadığı travmatik operasyonun ardından kendisini Mostar’da yeni bir arayış içerisinde bulacak. Ömer, yeni yolculuğunda hiç tahmin edemeyeceği görevler üstlenirken Teşkilat’ta yine birbirinden önemli kararlara imza atacak.


‘Teşkilat’ heyecan dolu dördüncü sezonuyla yakında TRT 1’de ekrana gelecek! 

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