Murat Yıldırım ve Eva Green aynı filmde!

Dev Kadro, Büyük Heyecan

Martin Scorsese’nin ortak yapımcılığını üstlendiği film, şimdiden sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı. Murat Yıldırım ve Eva Green’in başrolleri paylaştığı bu prestijli proje, güçlü hikayesi ve çarpıcı kadrosuyla dikkat çekiyor.

İstanbul’dan Dünyaya

Çekimlerine İstanbul’da başlanan film, hem kültürel dokusuyla hem de uluslararası boyutuyla izleyiciyi büyülemeyi hedefliyor. Film ekibi, Türkiye’nin doğal güzellikleri ve tarihi atmosferini sinema perdesine taşımaya hazırlanıyor.

Filmle ilgili detaylar sır gibi saklanırken, sinema dünyasında büyük bir merak uyandıran bu yapım, şimdiden izleyicilerin dört gözle beklediği projeler arasına girdi.