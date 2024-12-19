Murat Yıldırım ve Eva Green aynı filmde!

Türk oyuncu Murat Yıldırım, dünyaca ünlü Fransız oyuncu Eva Green ile aynı projede buluştu. İstanbul’da çekimleri başlayan ve uluslararası bir yapım olan filmin yönetmenliğini, ödüllü İranlı yönetmen Bahman Ghobadi üstleniyor.

Murat Yıldırım ve Eva Green aynı filmde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-12-2024 13:53

Dev Kadro, Büyük Heyecan

Martin Scorsese’nin ortak yapımcılığını üstlendiği film, şimdiden sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı. Murat Yıldırım ve Eva Green’in başrolleri paylaştığı bu prestijli proje, güçlü hikayesi ve çarpıcı kadrosuyla dikkat çekiyor.

İstanbul’dan Dünyaya

Çekimlerine İstanbul’da başlanan film, hem kültürel dokusuyla hem de uluslararası boyutuyla izleyiciyi büyülemeyi hedefliyor. Film ekibi, Türkiye’nin doğal güzellikleri ve tarihi atmosferini sinema perdesine taşımaya hazırlanıyor.

Filmle ilgili detaylar sır gibi saklanırken, sinema dünyasında büyük bir merak uyandıran bu yapım, şimdiden izleyicilerin dört gözle beklediği projeler arasına girdi.

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