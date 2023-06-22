Murat Yıldırım-Iman Elbani çifti kızları için Fas'ta düğün yaptı

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Faslı oyuncu eşi Iman Elbani ile birlikte mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin kızları Miray'ın doğumuyla birlikte anne ve baba olma sevinci yaşayan ünlü çift, Fas geleneklerine uygun bir düğünle kızları için özel bir kutlama gerçekleştirdi.

Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin düğün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve hayranlarıyla paylaştıkları mutluluğu paylaştı. Eğlenceli anların yaşandığı düğünde çift, göz kamaştıran bir tarz sergiledi.

Murat Yıldırım, gece boyunca beyaz takım elbisesiyle şıklığını konuşturdu. Eşi Iman Elbani ise birden fazla elbise tercih ederek gece boyunca dikkatleri üzerine çekti. Krem rengi taş işlemeli elbisesi ve taç takmasıyla salonun tahtıyla getirilmesi, Iman Elbani'nin güzelliği ve zarafetini vurguladı.

Düğün gecesinde Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani'ye eşlik ederek dans etti ve geceye enerji kattı. Çiftin birlikte geçirdiği bu özel gecede mutluluk ve sevgi dolu anlar yaşandı.