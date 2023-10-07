Murat Yıldırım: Bugün Miray’ımız bir yaşına girdi

Oyuncu Murat Yıldırım, Faslı eşi Iman Elbani ile mutlu bir evliliği sürdürüyor ve kızları Miray'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. "Teşkilat" dizisinde rol alan Yıldırım, kızlarının 1. yaş gününü coşkuyla karşıladı. Ünlü çift, kızlarına Miray adını verdi ve Ekim 2022'de ona kavuştular.

Murat Yıldırım, aile fotoğrafını paylaşarak, "Bugün Miray’ımız 1 yaşına girdi, iyi ki doğdun meleğimiz. Bütün yaşların sağlıklı ve mutlu geçsin" notunu düştü.

"Teşkilat" dizisinde geçtiğimiz yıl partneri olan Deniz Baysal, paylaşımın altına "Miroş'um, canım iyi ki doğmuşsun, mis kokulu. Sağlıklı, mutlu, ve çok güzel bir yaş sana gelsin. Sizi seviyorum" yorumunu yaptı.