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Murat Yıldırım: Bugün Miray’ımız bir yaşına girdi

Faslı Iman Elbani ile mutlu bir evliliği olan Murat Yıldırım, kızı Miray'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Oyuncu Deniz Baysal, meslektaşının paylaşımına kayıtsız kalamadı.

Murat Yıldırım: Bugün Miray’ımız bir yaşına girdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2023 12:47

Oyuncu Murat Yıldırım, Faslı eşi Iman Elbani ile mutlu bir evliliği sürdürüyor ve kızları Miray'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. "Teşkilat" dizisinde rol alan Yıldırım, kızlarının 1. yaş gününü coşkuyla karşıladı. Ünlü çift, kızlarına Miray adını verdi ve Ekim 2022'de ona kavuştular.

Murat Yıldırım, aile fotoğrafını paylaşarak, "Bugün Miray’ımız 1 yaşına girdi, iyi ki doğdun meleğimiz. Bütün yaşların sağlıklı ve mutlu geçsin" notunu düştü.

 

"Teşkilat" dizisinde geçtiğimiz yıl partneri olan Deniz Baysal, paylaşımın altına "Miroş'um, canım iyi ki doğmuşsun, mis kokulu. Sağlıklı, mutlu, ve çok güzel bir yaş sana gelsin. Sizi seviyorum" yorumunu yaptı.

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