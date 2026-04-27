Murat Övüç Oğlu ve Gelinini Sildi! İşte Nedeni...

Murat Övüç'ten oğlu Burakcan'a şok veto! Cezaevi sonrası ailesiyle bağlarını koparan Övüç, "Servetimi yiyemezsiniz" diyerek gözyaşları içinde konuştu.

Murat Övüç Oğlu ve Gelinini Sildi! İşte Nedeni...
Yayın Tarihi : 27-04-2026 16:41

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, cezaevinden tahliye olmasının ardından katıldığı bir programda ailesiyle yaşadığı derin krizi ilk kez paylaştı. Sinem Yıldız’ın YouTube kanalına konuk olan Övüç, oğlu Burakcan ve geliniyle olan tüm bağlarını kopardığını ifade etti. Program boyunca oldukça duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan ünlü isim, ailesine karşı duyduğu kırgınlığı sert sözlerle dile getirdi.

"Siz Ne Hakla Benim Servetimi Yiyorsunuz?"

Hayatındaki en büyük üzüntü kaynağının evladı olduğunu belirten Murat Övüç, oğlu ve gelini hakkındaki sessizliğini bozdu. Sunduğu maddi imkanların ve harcadığı emeğin suistimal edildiğini savunan Övüç, "Siz ne hakla benim servetimi yiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Hiç kimsenin evladını kötülemek istemeyeceğini ancak kendisine yapılanları hak etmediğini söyleyen fenomen, oğluna sağladığı yaşam standartlarının eşi benzeri olmadığını vurguladı.

Geçmişteki Zorlukları Hatırlattı

Övüç, bugünkü imkanlarına kolay ulaşmadığını ve oğlu Burakcan’ı en iyi şartlarda yaşatmak için büyük fedakarlıklar yaptığını anlattı. Geçmişte evlere temizliğe gittiğini ve tuvalet temizleyerek para kazandığını hatırlatan ünlü şarkıcı, "Kazandığım parayla ona en son model telefonları aldım, kimselerden eksik kalmasın diye uğraştım" dedi. Ancak bu çabalarının karşılık bulmadığını ve sunduğu fırsatların kötü değerlendirildiğini belirterek hayal kırıklığını paylaştı.

Ailesini Veto Etti

Cezaevi sürecinde ve sonrasında kendisini yalnız hissettiğini, çevresinden ve ailesinden darbeler yediğini ifade eden Murat Övüç, radikal bir karar aldığını duyurdu. Oğlu ve geliniyle görüşmeme kararı aldığını belirten Övüç, "Veto ettim, görüşmüyorum. Allah selamet versin, ben artık bu yükü taşıyamıyorum" sözleriyle ailevi bağlarını tamamen kopardığını ilan etti. Övüç’ün bu açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan magazin konularından biri haline geldi.

İrem Derici Cihangir'de Görüntülendi: "Sakin İrem Olmaya Kararlıyım!"
• 21-04-2026 10:27
  • 21-04-2026 10:27

İrem Derici Cihangir’de Görüntülendi: “Sakin İrem Olmaya Kararlıyım!”

Rıza Tamer'in Ölümünde Şüphe: Menajerlik Şirketinden Önemli Açıklama
• 22-04-2026 12:07
  • 22-04-2026 12:07

Rıza Tamer’in Ölümünde Şüphe: Menajerlik Şirketinden Önemli Açıklama

Hande Yener Savcı Karşısında:
  • 24-04-2026 14:06

Hande Yener Savcı Karşısında: "Görüntüler Birleştirilerek Algı Oluşturulmuş"

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...
• 27-04-2026 10:40
  • 27-04-2026 10:40

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...

Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor
• 25-04-2026 09:51
  • 25-04-2026 09:51

Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor