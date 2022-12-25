Murat Boz'la aşk mı yaşıyor? Ayça Ayşin Turan açıkladı

Ayça Ayşin Turan, önceki gün Etiler’de bulunan menajerlik ofisinden çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, "Acısıyla tatlısıyla güzel bir yıl geçirdim, yeni yılıda evimde ailem ve sevdiklerimle karşılayacağım" dedi.



"GURUR DUYDUM"

Dijital bir araştırma şirketi tarafından 'kasım ayının en çok etkileşim alan kadın oyuncusu' seçilen Turan, "Destekleyen herkese çok teşekkür ederim bunun için. Çok mutlu oldum ve gurur duydum. Sevilmek ve başarılarımın takdir edilmesini görmek çok güzel bir şey" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.



'O SES TÜRKİYE' SÜRPRİZİ

Yılbaşı gecesinde adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Boz'un da jüri koltuğunda oturacağı 'O Ses Türkiye' programı için provalara giden oyuncu, "Çocukluğumda keman çalıyordum, müziğe ilgiliydim ama uzun zamandır yoğunluğumdan dolayı ağırlık veremedim. Hangi şarkıyı söyleyeceğim süpriz olsun" şeklinde konuştu.

ÇOK KONUŞULAN İDDİAYA YANIT!

İlk olarak O Ses Türkiye'ye katılmayacağı iddia edilen Ayça Ayşin Turan'ın, sonrasında yarışmada sahne alacağı duyurulmuştu. 30 yaşındaki güzel, muhabirlerin "Yarışmaya katılmama kararı adınızın aşk dedikodularına karıştığı Murat Boz'la ilgili miydi?" sorusu üzerine, "Hayır onunla ilgili değil. Benim kendi takvimimle alakalı bir durumdu. Boş gün ayarladık ayarlayamadık durumu oldu. Günümüz boşa çıkınca da katıldık" diyerek konuya açıklık getirdi. (Kaynak: milliyet.com.tr)