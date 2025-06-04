Murat Boz’dan Yeni İmaj! Sosyal medyada olay oldu

Murat Boz, uzun bir aradan sonra hem imajıyla hem de sahne performansıyla gündemde. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Boz, saç stilinde yaptığı değişiklikle hayranlarını şaşırttı. Bilfen Flarmoni Orkestrası ve Korosu eşliğinde sahne alan ünlü şarkıcı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Murat Boz’dan Müzik Dolu Bir Gece

Başarılı sanatçı, sahnede güçlü performansıyla izleyiciyi büyüledi. Boz, bu özel gecede Bilfen Flarmoni Orkestrası ve Korosu ile aynı sahneyi paylaştı. Paylaşımında ise bu anları “Kariyerimin en anlamlı konserlerinden biriydi” sözleriyle tarif etti. Konserin ardından Instagram üzerinden takipçilerine teşekkür eden şarkıcı, “Harikaydınız çocuklar!” ifadesiyle müzisyen arkadaşlarına da alkış tuttu.

Yeni Saç Stili Sosyal Medyada Olay Oldu

45 yaşındaki Murat Boz, sahneye sadece sesiyle değil, yenilenen tarzıyla da damga vurdu. Özellikle saç stilinde yaptığı değişiklik, hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Yeni görünümü kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Takipçileri, şarkıcının imajını oldukça beğendi ve yorumlarla destek verdi.

Paylaşımına Beğeni Yağdı

Boz’un yaptığı paylaşım, birkaç saat içinde binlerce beğeni aldı. Hayranları, sahne performansının yanı sıra pozitif enerjisini ve şıklığını da övdü. Uzun süredir özel hayatıyla değil, projeleriyle gündeme gelen Murat Boz, bu konserle yeniden adından söz ettirmeyi başardı.

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