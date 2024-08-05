Murat Boz'dan kas şov

Ünlü şarkıcı Murat Boz, yakın arkadaşı ve Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı ile Bodrum Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı. İkili, denizin ve güneşin tadını çıkararak keyifli anlar yaşadı.

Plajda dinlenirken bir ara telefon görüşmesi yapan Murat Boz, genç kızların ilgi odağı oldu. Boz'un rahat ve keyifli tavırları dikkat çekerken, iki arkadaşın samimi anları kameralara yansıdı.

Ünlü isim fit hali ve kaslı vücuduyla tüm bakışları üzerine topladı.

Murat Boz ve Mustafa Aksakallı'nın Bodrum'da geçirdiği bu keyifli gün, hayranlarının da ilgisini çekti.