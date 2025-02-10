Murat Boz’a mahkemeden şok karar: Davayı kaybetti!

Ünlü şarkıcı Murat Boz, eski yapım şirketi Stardium Müzik ile yaşadığı hukuki süreçte beklenmedik bir kararla karşılaştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Murat Boz’un 83 bin 759 lira 20 kuruşluk alacak ile cezai şart bedelini Stardium Müzik’e ödemesine hükmetti.

Stardium Müzik, Murat Boz’un sözleşmeye aykırı hareket ederek başka yapım şirketleriyle görüştüğünü, şirketin ticari itibarını zedelediğini ve bazı sırları ifşa ettiğini öne sürerek dava açmıştı. Mahkemenin verdiği karar, müzik camiasında büyük yankı uyandırdı.

Murat Boz cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, davanın sonucu sanatçının kariyerine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.