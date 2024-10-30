Murat Boz: “İzmir’e taşınmayı planlıyorum”

Cumhuriyetimizin 101. Yılında on binlerce müziksever Boz şarkılarıyl7a bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Unutulmaz bir konsere imza atan ünlü sanatçı, sevilen şarkılarından oluşan sahne repertuvarı ve dans performansıyla geceye damgasını vurdu. Sahnede kariyeri boyunca hit olmuş şarkılarını seslendiren başarılı sanatçı, Onuncu Yıl Marşı'nı sevenleri ile birlikte, havai fişek gösterisi eşliğinde söyledi. Marşın tamamlanmasının ardından usta sanatçı dakikalarca alkışlandı.



Cumhuriyet Bayramını Kutladı

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Boz, sevenlerinin Cumhuriyet Bayramını şu sözlerle kutladı: “Bugün 29 Ekim, Cumhuriyetimizin 101. Yılı. İzmir’deyiz. Burada olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. İzmir’e yakışan muhteşem bir kalabalık var. Sahne arkasında büyük bir heyecan var; birazdan sahneye çıkıp sizlerle buluşacağız. Gözümüzün bebeği Cumhuriyet, iyi ki var.”



İzmir’e Taşınacağını Açıkladı

Cumhuriyet Bayramı’nda İzmirli sevenlerine bir müjde veren Murat Boz, bu güzel şehre taşınmayı planladığını açıkladı. Binlerce İzmirli müziksever bu habere coşkuyla, alkışlarla ve çığlıklarla karşılık verdi.



