Murat Boz Aşk Hayatını Anlattı: "Ne Varsa Dümdüz..."

Murat Boz, Kıbrıs konseri öncesi aşk hayatıyla ilgili konuştu: “Aşk hayatım yok. Ne varsa dümdüz belli ederim.”

Yayın Tarihi : 15-09-2025 12:01

Ünlü şarkıcı Murat Boz, Kıbrıs’ta verdiği konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sahne hazırlıkları öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boz, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

“Aşk hayatım yok”

Basın mensuplarının aşk hayatıyla ilgili sorularını yanıtlayan Murat Boz, dedikodulara noktayı koydu. Şarkıcı, “Aşk hayatımla alakalı konuşulacak bir şey yok. Çünkü yok.” sözleriyle özel hayatında kimsenin olmadığını belirtti.

“Ne varsa dümdüz belli ederim”

Muhabirlerin “Aşkta duygularınızı gizler misiniz?” sorusuna ise kısa ve net bir yanıt veren Boz, “Ne varsa dümdüz belli ederim.” diyerek samimi kişiliğini ortaya koydu.

Yoğun konser maratonu

Müzik kariyerinde yeni projelere hazırlanan Murat Boz, sahnelerdeki enerjisiyle hayranlarından tam not almaya devam ediyor. Kıbrıs konserinde de en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

