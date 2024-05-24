Murat Balcı’dan dünyada bir ilk: Anne Oğul duet yapıp klip çektiler

Murat Balcı’dan dünyada bir ilk: Anne Oğul duet yapıp klip çektiler
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 24-05-2024 10:27

Sözü müziği Orhan Gencebay’a ait 70’lerin en sevilen şarkılarından biri olan Seni Buldum Ya, aynı zamanda Neşe Karaböcek’e zamanında altın plak kazandırmıştı. Bu romantik 6/8’lik şarkı neredeyse 50 yıl sonra günümüz soundlarıyla Murat Balcı ve annesi Saliha Balcı’nın düetiyle yeniden yorumlandı. Düzenlemesini Tekir’in yaptığı Seni Buldum Ya’nın klibini de Ecem Gündoğdu çekti. Anne&oğul düeti olarak Türkiye’de ve dünyada da bir ilk olan bu çalışmada, Murat Balcı bu şarkıyı özellikle annesi gençliğinde çok sevdiği için seçtiğini ve annesini birlikte söylemeleri için ikna ettiğini söyledi.

"Bu, annemin hiçbir zaman peşinden gidemediği en büyük hayaliydi. Ben de vazgeçtiği kendi hayatını eşine ve çocuklarına adayan anneme, Anneler Günü'nde küçücük de olsa böyle bir hediye vermek istedim." diyen Murat Balcı, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Aynı zamanda benim hayatımın, geçmiş ve gelecek tüm kariyerimin en özel işi bu. En değerlim annem ve oğlum (golden retriever) Balcan’la beraber bir klip çekiyor ve şarkı söylüyoruz. Daha güzel ne olabilir?"

Şarkı çıkmadan önce stüdyodan yapılan paylaşımıyla TikTok’ta 300 bine yakın izlenen ve yüzlerce video çekilen “Seni Buldum Ya”, Murat Balcı’nın doğum günü olan 24 Mayıs Cuma günü tüm platformlarda yerini aldı.

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