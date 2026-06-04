Mükremin Gezgin Davasında Şok Gelişme

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Mükremin Gezgin hakkında açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. “Fuhuşa teşvik ve aracılık” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Gezgin mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Duruşmada Ne Oldu?

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Mükremin Gezgin ve avukatları katıldı. Duruşmada hem savunmalar yapıldı hem dosyadaki deliller değerlendirildi. Mahkeme tutukluluk süresinin uzamış olması ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olması gibi nedenlerle Gezgin’in tutukluluğunun devamına gerek olmadığına hükmetti.

Mahkeme sonunda alınan kararla Mükremin Gezgin tahliye edildi. Ancak bu tamamen serbest bırakıldığı anlamına gelmiyor. Hakkında bazı adli kontrol şartları getirildi. Buna göre Gezgin yurt dışına çıkamayacak ve haftada bir gün karakola gidip imza verecek.

Suçlamalar Nelerdi?

Dosyada yer alan iddialar oldukça dikkat çekiciydi. Savcılık Gezgin’in sosyal medya paylaşımlarında bazı ifadelerle toplumun bir kesimini aşağıladığını ve bunun yanı sıra bazı kişiler arasında aracılık yaptığına dair iddialar olduğunu belirtiyordu.

Bu iddialar arasında mesajlaşmalar para transferleri ve bilirkişi incelemeleri de dosyaya girmişti.

Mükremin Gezgin Ne Dedi?

Duruşmada savunma yapan Mükremin Gezgin ise suçlamaları kabul etmedi. Yaşananların yanlış anlaşıldığını söyledi ve kendisini şu sözlerle savundu: Bazı kişileri tesadüfen tanıdığını, sosyal medya içerikleri nedeniyle olayların farklı bir yere çekildiğini ve kesinlikle fuhuşa aracılık etmediğini ifade etti.

Ayrıca kendisine gönderildiği iddia edilen paranın da yanlış yorumlandığını bunun farklı bir bağlamda gerçekleştiğini söyledi.

Dava Devam Ediyor

Mahkeme dosyada adı geçen bazı kişilerin de tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Özellikle “Baki” isimli kişinin bir sonraki duruşmada ifade vermesi bekleniyor. Duruşma ileri bir tarihe ertelenirken süreç henüz tamamen kapanmış değil.

Kısacası Mükremin Gezgin şu an dışarıda olsa da dava süreci devam ediyor ve ilerleyen duruşmalarda yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.