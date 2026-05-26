Müge Anlı ile Tatlı Sert’ten Büyük İyilik Operasyonu

Müge Anlı bu bayramda da sosyal sorumluluk alanında örnek bir çalışmaya imza attı. Yıllardır kayıpları bulan aileleri bir araya getiren ve pek çok yardım kampanyasına öncülük eden Anlı izleyicilerinin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine umut oldu. “Bayramda 500 aileye umut olalım” çağrısı kısa sürede büyük karşılık buldu.

500 Adet Sandalye Toplandı

Programın başlattığı yardım kampanyası kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki engelli vatandaşlar için tek seferde 500 adet tekerlekli ve akülü sandalye temin edildi. İzleyicilerin yoğun ilgisiyle büyüyen kampanya kısa sürede büyük bir dayanışma hareketine dönüştü.

Toplanan sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Büyük İstanbul Otogarı’ndan Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderildi.

Türkiye Genelinde Yardım Ağı

Hazırlanan yardım planı kapsamında sandalyeler ülkenin birçok iline dağıtılmak üzere yola çıktı. Ege’den Doğu Anadolu’ya Karadeniz’den Güneydoğu’ya kadar geniş bir dağıtım ağı oluşturuldu.

Afyon, Ankara, İzmir, Samsun, Adana, Gaziantep, Van, Diyarbakır ve Trabzon gibi çok sayıda şehirdeki ihtiyaç sahiplerine manuel, çocuk ve akülü sandalyeler ulaştırılmak üzere sevk edildi. Her bölge için ayrı planlanan dağıtım sistemli bir organizasyonla gerçekleştirildi.

“Bir Programdan Fazlası"

“Müge Anlı ile Tatlı Sert” yalnızca bir televizyon programı olmanın ötesinde sosyal yardımlaşmanın güçlü adreslerinden biri haline geldi. Bayram döneminde yapılan bu çalışma da ekran önünde başlayan bir çağrının nasıl büyük bir iyilik hareketine dönüşebileceğini bir kez daha gösterdi.

Programa bağlanan birçok izleyici yakınları için yardım talebinde bulunurken, bu çağrılar kısa sürede somut desteğe dönüştü.

Dayanışma Ruhu Ortaya Çıktı

Kampanyanın en dikkat çekici yönlerinden biri de izleyicilerin gösterdiği yüksek katılım oldu. Türkiye’nin farklı şehirlerinden yapılan bağışlar kısa sürede organize edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazır hale getirildi.

Yetkililer ve ekipler bu büyük organizasyonun ardından sandalyelerin dağıtım sürecini hızla tamamlamak için çalışmalarını sürdürdü.

Bayramda Gönüllere Dokunan Hareket

Bayram sevincinin dayanışmayla birleştiği kampanya binlerce insanın hayatına dokundu. Müge Anlı ve ekibinin öncülüğünde gerçekleşen bu iyilik hareketi bir kez daha toplumda yardımlaşma kültürünün ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu.

Hazırlanan 500 sandalyelik yardım paketi Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor.