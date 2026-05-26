Aslı Hünel’den Kalplere Dokunan Ziyaret “Sizi Çok Özlüyoruz”

Aslı Hünel Kurban Bayramı arifesinde ailesinin mezarını ziyaret etti. Babasını 4 yıl önce annesi Şükran Hünel’i ise kısa süre önce kaybeden ünlü sunucu ağabeyi Saruhan Hünel ve yakınlarıyla birlikte mezarlığa gitti. Ziyaret sırasında yaşanan duygusal anlar dikkat çekti.

Hünel Ailesinin Zor Günleri

Hünel kardeşler son yıllarda üst üste yaşadıkları kayıplarla sarsıldı. Babalarının ardından annelerinin de vefatı aileyi derinden etkiledi. Şükran Hünel’in 19 Mayıs’ta hayatını kaybetmesi sanat camiasında da büyük üzüntü yaratmıştı.

Acıları Hala Çok Taze

Şükran Hünel’in cenazesi 21 Mayıs’ta son yolculuğuna uğurlanmıştı. Törende Aslı ve Saruhan Hünel gözyaşlarına hâkim olamamış yaşanan acı sahnelere katılanlar da tanıklık etmişti. Aile cenaze sonrası da zor günler geçirmeye devam etti.

Sosyal Medyada Duygu Dolu Paylaşımlar

Aslı Hünel annesinin vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık duygularını dile getirdi. “Tarifi zor bir çaresizlik” sözleriyle başlayan açıklamaları takipçilerini de derinden etkiledi. Annesine duyduğu özlemi her fırsatta ifade etti.

Mezar Ziyareti Yürekleri Dağladı

Bayram öncesi yapılan mezar ziyaretinde Hünel annesinin mezarına çiçek bıraktı ve onun sözlerini hatırladı. “Sizi özlemle anmadığımız bir an yok” ifadeleriyle ailesine seslenen ünlü isim duygularını gizleyemedi.

Ziyaret sonrası paylaşılan görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu. Pek çok kullanıcı ve sanatçı dostu Aslı Hünel’e başsağlığı ve destek mesajları gönderdi. Ünlü sunucunun yaşadığı acı sevenlerini de derinden etkiledi.