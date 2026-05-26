Engin Hepileri Annesi Semra Hepileri’yi Son Yolculuğuna Uğurladı

Oyuncu Engin Hepileri annesi Semra Hepileri’nin vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hepileri ailesiyle birlikte en zor günlerinden birini geçirdi. Acı haber kısa sürede sanat dünyasında da yankı uyandırdı.

Cenaze Törenine Yoğun Katılım

Semra Hepileri için Erenköy Galip Paşa Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınlarının yanı sıra sanat camiasından çok sayıda isim de katıldı. Sevenleri ve dostları Hepileri ailesini bu zor gününde yalnız bırakmadı.

Cenaze namazının ardından Semra Hepileri’nin naaşı Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tören boyunca cami avlusunda duygusal anlar yaşanırken aile bireyleri güçlükle ayakta durabildi.

Engin Hepileri Ayakta Durmakta Zorlandı

Annesinin kaybıyla sarsılan Engin Hepileri’nin tören boyunca oldukça üzgün olduğu görüldü. Taziyeleri kabul ederken zaman zaman duygusal anlar yaşayan ünlü oyuncuya yakın dostları ve meslektaşları destek oldu. Hepileri’nin yaşadığı acı törene katılan herkes tarafından derinden hissedildi.

Eşi Beyza Şekerci de cenazede yer alarak ailesine destek oldu. Tören boyunca çift gelen taziyeleri birlikte kabul etti.

Küçük Can'ın Gözyaşları Yürekleri Burktu

Cenazede en dikkat çeken anlardan biri çiftin küçük oğulları Can’ın yaşadığı duygusal anlar oldu. Babaannesine veda eden küçük Can’ın gözyaşlarını tutamaması törene katılanları da derinden etkiledi. Aile fertleri küçük çocuğu teselli etmeye çalıştı.

Bu anlar,cenaze töreninde duygusal atmosferi daha da ağırlaştırdı ve birçok kişinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Sanat Dünyasından Taziye Mesajları

Engin Hepileri’nin yaşadığı bu büyük kayıp sonrası sanat camiasından çok sayıda isim taziye mesajı paylaştı. Oyuncu arkadaşları yönetmenler ve sahne dünyasından isimler sosyal medya üzerinden destek mesajlarıyla Hepileri ailesinin yanında olduklarını belirtti.

Törene katılan sanatçı dostları da cenaze sırasında aileye moral vermeye çalıştı. Hepileri’nin uzun yıllardır yer aldığı tiyatro ve ekran projelerinden tanıdık isimlerin de törende hazır bulunduğu görüldü.

Zor Günlerinde Bir Arada Durdular

Aile cenaze boyunca gelen desteklerle ayakta kalmaya çalıştı. Törenden sonra taziyelerin kabul edildiği sırada da duygusal anlar devam etti. Semra Hepileri’nin vefatı yalnızca aileyi değil onu tanıyan herkesi derinden etkiledi.

Engin Hepileri ve ailesi bu zor günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür ederken sevenleri sosyal medya üzerinden de başsağlığı mesajları paylaşmayı sürdürdü.