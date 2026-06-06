Miss Turkey Güzeli Aslı Sümen Bodrum Koylarında!

Tescilli güzel ve başarılı oyuncu Aslı Sümen yaz sezonunun açılmasıyla birlikte soluğu Türkiye'nin gözde tatil cenneti Bodrum'da alan ünlüler kervanına katıldı. Güzelliği ve fit fiziğiyle plajda tüm bakışları üzerine toplayan ünlü oyuncunun keyifli anları objektiflere yansıdı. Miss Turkey 2017 birincisi ünlü oyuncu Aslı Sümen Bodrum Gölköy'de denizin ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.

Gün Boyu Denizden Çıkmadı

Yoğun geçen set sezonunun ardından Bodrum'un sakin koylarını tercih eden güzel oyuncu günün erken saatlerinde plaja indi. Aslı Sümen Bodrum Gölköy'de objektiflere yansıdı. Günün büyük bölümünü denizde geçiren Sümen cep telefonuyla bol bol fotoğraf çekti. Sosyal medya hesapları için Bodrum'un eşsiz manzarasında bol bol içerik üreten ünlü isim doğal ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Plaj Tarzıyla Ezber Bozdu: Gül Detayı Dikkat Çekti

Plaj modasını yakından takip eden Aslı Sümen seçtiği bikini tasarımı ve kullandığı sıra dışı aksesuarla plaj şıklığında fark yarattı. Bikinisindeki gül detayıyla dikkat çeken 31 yaşındaki oyuncu bir süre sonra bu gülü çıkarıp kulağının arkasına taktı. Ege esintisine ayak uyduran ve tarzına romantik bir hava katan tescilli güzel plajın en cool isimlerinden biri oldu.

Roma'daki Evliliğin Ardından İlk Yaz Tatili

Özel hayatındaki mutluluğuyla da sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu evlilik hayatının tadını çıkarıyor. 2024 yılında İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma'da dünyaevine giren Aslı Sümen tatilin tadını doyasıya çıkardı. Eşiyle yaşadığı gözlerden uzak ve mutlu birlikteliğiyle örnek gösterilen Sümen Bodrum'un serin sularında enerji depolayarak yeni projeleri öncesinde moral depoladı.