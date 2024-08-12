Miss Turkey 2018 Güzeli Şevval Şahin’den sosyal medyayı sallayan dans şov!

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, bu kez dans yeteneğiyle gündeme geldi. Güzel mankenin dans ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Şahin’in enerjik ve etkileyici dans performansı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Sosyal medyada hızla yayılan videolar, Şevval Şahin’i bir kez daha popülerliğin zirvesine taşıdı.

Dansıyla adından söz ettiren güzel manken, takipçilerine yeteneklerini sergilemeye devam ediyor.