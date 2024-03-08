Miray Daner: "Annem bile bana nefretle bakıyordu"

Miray Daner, Kadıköy Baba Sahne'de tiyatroseverlerle buluşan 'Verona Çıkmazı'nı izlemeye gelen ünlüler arasındaydı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Daner, "Pozitif enerji yayma özelliğiniz var" yorumuna, "Evet, böyle olduğumu düşünüyorum. Arada bu yorumu duyuyorum ama sizlerden de duymak çok mutlu etti beni" şeklinde karşılık verdi.

Miray Daner:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-03-2024 14:58

Miray Daner, 'Verona Çıkmazı' oyununu izlemeye gelen tiyatroseverler arasında yer aldı. Kadıköy Baba Sahne'de gerçekleşen buluşmada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Daner, "Pozitif enerji yayma özelliğiniz var" yorumuna, "Galiba öyleyim, arada duyuyorum bu yorumu ama sizlerden de duymak çok sevindirdi beni" yanıtını verdi.

'Hudutsuz Sevda' dizisiyle ekranlarda olan oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu belirterek, "Çok yoğun bir sezon geçiyorum, çok güzel işlerde yer aldım, 'benim için harika bir yıl oluyor' diyebilirim. Gönlümün ve kalbimin sevdiği ve iyi hissettiği işi yapmaya çalışıyorum. İzleyici de seviyor benim seçtiğim işleri. Bu durumdan gurur duyuyorum tabii ki" şeklinde konuştu.

Dijital platformda yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisinde hırslı bir haber sunucusunu canlandıran Daner, "Üçüncü sezonunu çektik, 4'üncü sezon olur mu bilmiyorum. Karakterime alışmam çok zor oldu. Bu işi yapan arkadaşlarım, 'Aslı' gibi karakterlerin televizyon dünyasında gerçekte de olduğunu söylediler ve çok şaşırdım. Bu yüzden mental olarak zorlayıcı bir karakterdi. Aslı karakteri özelinde gerçek hayatta yolda yürütken vs. inanılmaz korkunç şeylerle ve tepkilerle karşılaştım. Annem bile bana nefretle bakıyordu" ifadelerini kullandı.

İş dışında çok vaktinin kalmadığını; kitap okuyarak, tiyatro izleyerek ve yeni çıkan işleri takip ederek zamanını değerlendirdiğini söyleyen ünlü isim, yaz aylarını da iple çektiğini vurguladı: Kendimi tatille ödüllendirmek istiyorum, bir de dans dersi almak istiyorum. Dans etmek iyi hissettiriyor.

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